Offene Bühne mit sieben Akteuren

Anzeige

Am Mittwoch, 28. Februar, geht die Reihe „Kultur im Dunkeln“ in der Schloss-Schule Ilvesheim weiter. Das Duo Slip & Slide aus Mannheim wird eine akustische Blues-Folk-Session bieten. Die Musiker Simon Seeleuther und Jörg Teichert geben an diesem Abend besten Einblick in den Sound des Wilden Westens. Diese Veranstaltung ist bereits ausverkauft.

Der Abschlussabend der Reihe findet dann am Dienstag, 6. März, statt. Dann ist die Bühne freigegeben für Künstler, die sich im Dunkeln mal ausprobieren wollen. „Der Abend fand bei den Künstlern großen Zuspruch, so dass wir gar nicht allen eine Auftrittsmöglichkeit bieten konnten“, berichten die Organisatoren. Jetzt sind es sieben Künstler, die Einblicke in verschiedene Bereiche geben. Für die Besucher gibt es Ausflüge in die Literatur, mittelalterliche Musik, Tango, Liedermacher, also von allem etwas. Ein würdiger Abschluss der Reihe „Kultur im Dunkeln“. Beginn ist wie immer 20 Uhr. red

Info: www.schloss-schule-ilvesheim.de