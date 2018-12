Ohne Barriere in die Busse

Die Bushaltestelle „Ilvesheim Rathaus“ in der Schlossstraße präsentiert sich auf beiden Seiten überholt und an aktuelle Vorschriften, wie etwa Barrierefreiheit, angepasst. Zwar sind schon einige Fahrgäste auf der Höhe des Busses ein- oder ausgestiegen und ließen sich nach Seckenheim, Feudenheim oder Schriesheim-Wilhelmfsfeld transportieren.

Doch den offiziellen Haken konnten Bürgermeister Andreas Metz und Projektleiter Uwe Bimmler (Bauamt) erst jetzt setzen, nachdem alle Ämter und Institutionen ihre Zustimmung zum Bauprojekt gegeben hatten. An den Haltestellen ermöglichen sogenannte Busbordsteine Rollstuhlfahrern den problemlosen Zugang zum öffentlichen Transportmittel. Der Bus fährt an den Bordstein, ohne seine Reifen zu beschädigen, schildert Bürgermeister den Vorteil. Die kleine Rampe durchzieht ferner ein Belag mit Rillen. Diese bieten sehbehinderten Bürgern Orientierungshilfe. „Das Projekt entstand auch in Zusammenarbeit mit der Blindenschule“, gibt Projektleiter Bimmler dazu Auskunft.

An den Gesprächen haben sich ebenso Radfahrer beteiligt. Die Vorgabe war, so Metz, die Sicherheit für Radfahrer zu erhöhen. Dazu dient ein sogenannter Radschutzstreifen, der von Autos überfahren werden kann. Bei allen Arbeiten musste dann noch berücksichtigt werden, dass die Landesstraße je Richtung drei Meter Breite nicht unterschreiten durfte. Neun Wochen haben sich die Arbeiten hingezogen. Das Budget der Kommune wird mit 200 000 Euro belastet. 170 000 Euro waren veranschlagt. Am 23. Februar 2017 fiel der Beschluss für den Umbau. Ab diesem Zeitpunkt gab es eine lange Planungs- und Abstimmungsphase zwischen verschiedenen Institutionen und Behörden.

Für die meistfrequentierte Haltestellen von Ilvesheim – alle zehn Minuten kommen Busse der Linien 625, 626 oder 628 – ist auch eine digitale Anzeige geplant. Da wird dann der Fahrgast in Kenntnis gesetzt, in wie vielen Minuten sein Bus ankommt.

Auch WLAN soll, so Bürgermeister Metz, noch installiert werden. Nach der Abschaffung der Störerhaftung ist der Weg hierfür frei. Die Lösung könnte sein, dass ein Router im Rathaus die Möglichkeiten für freies WLAN im Haltestellenbereich schafft. Auch für den Bauhof bleibt noch Arbeit. Er soll den alten Zaun streichen, der aus Kostengründen nicht erneuert wurde. Da gilt es zudem die zwei neuen Amberbäume und die Pappel zu pflegen. neu

