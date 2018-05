„Ohne Mindestlohn ist die Altersarmut programmiert“

Anzeige

Wichtige Themen wie Europapolitik, Fachkräftemangel und Bildung haben auch am Feiertag keine Ruhe. Das bewies SPD-Landtagsabgeordneter Gerhard Kleinböck in seiner Rede in Ilvesheim. Zur Maikundgebung des SPD-Ortsvereins hörten ihm Besucher im Ilvesheimer Fischerhäusel zu. SPD-Vorsitzender Simon Schubert hatte die Gäste begrüßt. „Es gibt seit 70 Jahren Frieden in Deutschland“, betonte Kleinböck während seiner Rede. Damit stellte er fest, welch große Bedeutung die drei Gründungsversprechen der Europäischen Union – Frieden, Freiheit und Wohlstand – für uns alle darstellten. Trotzdem fehle in den Augen der SPD noch ein wichtiger Aspekt. „Wir brauchen ein soziales Europa“, meinte Kleinböck. Als Begründung führte er die hohe Jugendarbeitslosigkeit in einigen Teilen Europas an.

30 000 Pflegekräfte fehlen

Besonders intensiv ging der Redner auf den Fachkräftemangel in sozialen Berufen ein. „Es fehlen etwa 30 000 Pflegekräfte in Deutschland“, äußerte er sich. Die Lösung dafür soll unter anderem eine Erhöhung des Mindestlohnes in diesen Berufen darstellen. Dabei griff Kleinböck auch das Thema der Rentenpolitik auf. „Ohne den Mindestlohn ist die Altersarmut programmiert“, stellte er fest. Dies äußerte er vor allem im Hinblick auf den fortschreitenden demographischen Wandel.

Eine weitere Maßnahme zur Beseitigung des Fachkräftemangels soll ein neues Zuwanderungsgesetz darstellen. Hier war es dem Landtagsabgeordneten wichtig zu betonen, dass „Baden-Württemberg ohne Zuwanderung nicht diesen wirtschaftlichen Erfolg“ hätte. Er äußerte sein Unverständnis gegenüber der AfD, die „Flüchtlingen immer die Schuld gibt“. Davon wolle sich die SPD nicht beirren lassen und „sich den modernen Hetzern von rechts in den Weg stellen“. „Uns ist allen bewusst, dass Integration gelingen muss“, äußerte sich der Sprecher. Auch wolle die SPD wieder mehr Vollbeschäftigung erreichen. Kleinböck forderte: „Die Selbstbestimmung der Arbeitnehmer soll gestärkt werden“. Dazu soll Arbeitnehmern das Recht gegeben werden, zukünftig von Teilzeit- auf Vollzeitbeschäftigung wechseln zu können.