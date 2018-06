Open-Air-Klassik im Vetter-Garten

Anzeige

Die Musikschule Mannheim, Außenstelle Ilvesheim, lädt zu einem Open-Air-Klassik-Konzert in den Garten der Heinrich-Vetter-Stiftungsverwaltung in die Ilvesheimer Goethestraße 13 ein. Zu hören sind am Samstag, 23. Juni, ab 16 Uhr Werke von Shostakovich, Bernstein und anderen Komponisten. Für die Planung wird unter Ruf 0621/2 33 66 um Anmeldung gebeten.

Wegen begrenzter Pkw-Parkplätze gibt es Möglichkeiten, Fahrräder direkt auf dem Gelände abzustellen. Sinfonisches Blasorchester Mannheim und die Heinrich-Vetter-Stiftung freuen sich auf viele Gäste, der Einlass ist ab 15.30 Uhr möglich und ist frei. Bei schlechtem Wetter findet das Konzert in der Mehrzweckhalle Ilvesheim, Mühlenweg 71, statt. red