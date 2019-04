Ortsverein feiert auf der Kerwe

Zügig und harmonisch verlief die Jahreshauptversammlung der Arbeiterwohlfahrt (AWO) Ilvesheim im Bürgerhaus „Hirsch“. Vorstandswahlen standen im Mittelpunkt der Versammlung. Die bisherige Vorstandschaft erhielt erneut das Vertrauen und wurde ohne Gegenstimme wiedergewählt. Somit bleibt Sonja Münch für zwei weiter Jahre – nach bereits zwölf Jahren – die erste Vorsitzende des Ortsvereins und Michaela Richter Kassiererin. Als Kassenprüfer wurden Alfred Fuß und Sieglinde Sigmund ebenfalls einstimmig von den 18 Mitgliedern bestätigt.

Vorsitzende blickt zurück

Traditionell begann die Jahreshauptversammlung mit Kaffee und Kuchen, bevor die Vorsitzende Sonja Münch ihren Geschäftsbericht abgab. Als Veranstaltungen führte sie die wöchentlichen Seniorentreffs, die von 16 Mitgliedern konstant besucht werden, das Helferessen, das Grillfest in der Tennishütte, die Geburtstagsfeier der 1. Vorsitzenden, die Adventsfeier sowie die zwei Ausflüge nach Neckarsteinach und Klingenmünster auf. Bei beiden Ausflügen sorgte Rolf Bleichert mit seinen musikalischen Beiträgen für eine gute Stimmung unter den AWO-Mitgliedern. Münch informierte über den Mitgliederstand von 48 Personen und bedauerte die sinkende Mitgliederzahl. Mit einem Dank an alle Helfer und insbesondere an Erika Jakob beendete Sonja Münch ihren Bericht.

Michaela Richter gab anschließend ihren Kassenbericht ab. Ihr wurde eine exakte Kassenführung seitens Alfred Fuß bestätigt, der mit Sieglinde Sigmund zusammen die Kasse geprüft hatte. Die Entlastung des Vorstandes durch die Mitglieder war reine Formsache. Die nachfolgenden Wahlen erfolgten zügig per Akklamation.

Der Vorschlag des Vorstandes dieses Jahr wieder ein Grillfest zu veranstalten, wurde seitens der Mitglieder einstimmig befürwortet. In ihrem Ausblick informierte die Vorsitzende zunächst über die geplante Veranstaltung am Kerwesonntag „100 Jahre AWO“ auf der Ilvesheimer Kerwe.

Vorgesehen ist ein Spielmobil, unter anderem eine Hüpfburg, Klettern und Rutschen für Kinder sowie Informationen über die AWO, die an einer gespannten Wäscheleine angebracht werden, um die Öffentlichkeit über den Wohlfahrtsverband zu informieren.

Vor 100 Jahren, am 13. Dezember 1919, wurde die Arbeiterwohlfahrt in Deutschland von Marie Juchacz im Auftrag des Parteiausschusses der SPD gegründet. Den Ortsverein Ilvesheim gibt es seit 1938, ließ die Vorsitzende wissen. Die Ilvesheimer Gruppe unternimmt einen Ausflug nach Grasellenbach am 17. Mai, einen Ausflug in den Schwarzwald und die Weihnachtsfeier am 22. Dezember. fase

