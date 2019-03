Panne an der Uni stellt berufliche Weichen neu

Es brennt wieder Licht im evangelischen Pfarrhaus in Ilvesheim. Nachdem Eva Weisser im vergangenen Juli ihren Dienst als Ilvesheimer Pfarrerin niedergelegt hatte, begrüßte die Gemeinde der Martin-Luther-Kirche gestern ihre Nachfolgerin, die 35-jährige Anna Paola Bier, mit einem Gottesdienst und anschließendem Empfang.

Den gut besuchten Gottesdienst eröffnete Schuldekanin Sabine Bayreuther. Sie stellte der Gemeinde auch ihre neue Pfarrerin kurz vor. Anna Paola Bier studierte Theologie in Heidelberg und schloss ihr Lehrvikariat in Leutershausen ab. Vergangene Woche sei sie in Pforzheim zur Pfarrerin ordiniert worden. Seit dem 1. März ist sie nun offiziell in Ilvesheim tätig, derzeit noch als Pfarrerin im Probedienst, wie Bayreuther erklärte. Obwohl Pfarrerin Bier also noch nicht die Geschäftsführung der Gemeinde innehabe, übernehme sie alles andere: Gottesdienste, Taufen, Hochzeiten, Beerdigungen, Konfirmationsunterricht, Seelsorge und vieles mehr. Auch wenn der Probedienst zunächst auf zwei Jahre angelegt sei, so hoffe man, dass Bier hier „festwachse“ und der Gemeinde erhalten bliebe.

Nach ihrem Bekenntnis segnete die Schuldekanin Pfarrerin Bier und übergab ihr die Führung des Gottesdienstes. Dazu überreichte sie der 35-Jährigen einen Büchergutschein und den „Maßstab Mensch“, einen Zollstock mit Bibelzitaten, der ihr bei der Gemeindearbeit und hoffentlich auch beim Umzug, wie sie schmunzelnd anmerkte, helfen solle.

Im Gespräch mit dem „MM“ verriet Pfarrerin Bier, dass sie eigentlich gar nicht vorhatte, Geistliche zu werden: Ursprünglich habe sie Biologie in Darmstadt studiert. „Im Hauptstudium habe ich aber gemerkt, dass ich in diesem Feld nicht arbeiten will“, erzählt sie. Also wechselte sie an die Universität Heidelberg und studierte dort zunächst Lehramt für Latein und Chemie. Inspiriert von Theologie-Kommilitonen, die sie dabei kennenlernte, beschloss sie, Religion als ihr drittes Fach zu wählen. Durch einen Fehler landete sie jedoch im Hauptfach Theologie – und stellte die Weichen für die berufliche Zukunft neu.

Musikalisch gestaltet wurde der Gottesdienst unter anderem vom Chor der Martin-Luther-Kirche unter der Vertretungsleitung von Carla Braun, von Organist Dieter Kegelmann, sowie dem Vater-Tochter-Duo Andreas Wendolsky an der Gitarre und Marlene Edler mit der Querflöte. Zum Schluss ließen es sich Bürgermeister Andreas Metz und Jutta Sauer, Vertreterin der katholischen Gemeinde Sankt Peter, nicht nehmen, selbst einige Wort an die neue Pfarrerin zu richten.

Bürgermeister Metz hoffte auf häufige Begegnungen und überreichte der Pfarrerin eine Schachtel Pralinen aus Ilvesheimer Produktion – auch wenn er nicht wisse, wie sie es mit dem Naschen in der Fastenzeit handhabe, wie er schmunzelnd anmerkte. Sauer freute sich im Namen der katholischen Gemeinde Sankt Peter auf eine gute ökumenische Zusammenarbeit.

Für die nächsten zwei Jahre hat sich Pfarrerin Bier ganz der Gemeinschaft verschrieben: „Mein Traum ist es, eine Gemeinde zu gestalten, in der sich alle wohlfühlen, jung wie alt.“ Der erste Schritt dazu sei, die gesamte Bandbreite an Menschen in der Gemeinde kennenzulernen, um dann einen gemeinsamen Weg zu finden. Gelegenheit zum ersten Kennenlernen gab es gestern beim Sektempfang im Gemeindehaus.

© Mannheimer Morgen, Montag, 18.03.2019