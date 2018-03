Parcours wird im Juli eröffnet

Anzeige

Der Sound der Gemeinde

Über „Matchbox“ in Ilvesheim informierten Désirée Blank und Lea Gerschwitz. „Matchbox“ lädt Künstler ein, um Projekte, die auf Besonderheiten der Gemeinden aufbauen, umzusetzen. Die Friedrich-Ebert-Grundschule und die Schloss-Schule seien eine Besonderheit der Gemeinde, argumentierten die beiden Vertreterinnen. Das Ilvesheimer Matchbox-Projekt unter dem Motto „Der Sound von Ilvesheim“ ist zweigeteilt. Die Kooperation mit den Schulen war Ausgangspunkt des Projektes und somit Teil 1. Es entstand dann die Idee als Teil 2, die Verbindung zwischen den Schulen sichtbar zu machen – ein Weg der mit verschiedenen Installationen bespielt wird. Er wird dabei nicht nur als eine symbolische Verbindungslinie sichtbar gemacht, sondern als Wahrnehmungsparcours für die Sinne Hören, Sehen, Fühlen, Schmecken, Riechen gestaltet. Ideen sind gesucht, die die Sinne ansprechen und bürgerschaftliches Engagement ist gefragt. Die Wegbespielung soll dauerhaft sein und soll seitens der Bürger immer wieder neu gestaltet werden können.

Schlagzeuger und Musiker Thorsten Gellings und Klangregisseur und Musikproduzent Lennart Scheuren werden Workshops in beiden Schulen veranstalten und ein gemeinsames Musikprojekt umsetzen. Die bereits bestehende Kooperation der beiden Schulen wird durch das Projekt weiter ausgebaut. Zum gemeinsamen Sparziergang am 7. April ist jeder eingeladen. Treffpunkt ist um 14 Uhr auf dem Parkplatz der Schloss-Schule. Beim Spaziergang soll überlegt werden, was umgesetzt werden kann. Offiziell wird der Weg am 21. Juli eröffnet und das Ergebnis der gemeinsamen Arbeit vorgestellt. Noch werden Produktionshospitanten gesucht. Infos unter: www.matchbox-rhein-neckar.de.

Unter Punkt Verschiedenes bat Doris Keller von der katholischen Kirchengemeinde Buchs, Thuja sowie weiteres Grünzeug zum Schmücken des Osterbrunnens am Rathausvorplatz zu spenden. Das Grün kann am 23. März ab 14 Uhr am katholischen Gemeindehaus abgegeben werden.

Der Fasnachtszug ist „ganz gut gelaufen“, zog Klaudia Fleuchaus, die mit Thomas Butz den närrischen Lindwurm am 11. Februar organisiert hatte, ein positives Fazit. Kleinere Beanstandungen erwähnte sie, wie die Missachtung der Sperrung am Mühlenweg, das teilweise sehr späte Einfinden am Aufstellungsort und das Auseinanderreißen des Zuges durch Standzeiten. Leider wurden angetrunkene Wagenbegleiter gesehen, die ihre Aufgaben vernachlässigt hätten, gab Fleuchaus Beobachtungen weiter. Teilweise wurden Bonbons allzu heftig geworfen. Die Auflösung fand nicht wie vorgesehen an der Ladenburger Straße und Schriesheimer Straße statt, was zu einer unüberschaubaren Situation führte.

Sitzung im JUZ

Abschließend appellierte Klaudia Fleuchaus, beim nächsten Fasnachtsumzug insbesondere darauf zu achten, dass die Karawane nicht durch Standzeiten aufgehalten und unterbrochen und somit auseinandergerissen werde. Insbesondere sollte auch auf die Sicherheit der Besucher geachtet werden.

Die nächste Vereinsvertretersitzung ist am 26. Juni im JUZ um 19.30 Uhr. Gastgeber ist erstmals der Arbeitskreis Integration.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 20.03.2018