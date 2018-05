Partner aus Chécy zu Gast

Anzeige

Von Donnerstag bis Sonntag, 10. bis 13. Mai, wird im Rahmen der jährlichen Begegnungen eine Gruppe aus Chécy die Partnergemeinde Ilvesheim besuchen. Neben Ausflügen in die nähere Umgebung und einem Buffet der Freundschaft steht auch ein Arbeitstreffen der beiden Bürgermeister mit Gemeinderäten zu aktuellen Themen auf dem Programm.

An Christi Himmelfahrt werden die französischen Partner um 17 Uhr in Ilvesheim erwartet. Anschließend gehen sie zu ihren Gastfamilien. Am folgenden Freitag beginnt um 10 Uhr das Arbeitstreffen mit Bürgermeistern und Gemeinderäten im Rathaus. Um 12.33 Uhr startet die Bahn ab Seckenheim Rathaus zur Hafenrundfahrt in Mannheim, um 18 Uhr ist ein Abendessen geplant. Am Samstag, 10 Uhr, startet der Ausflug nach Worms, um 11 Uhr steht die Stadtführung an. Um 17 Uhr fährt die Gruppe wieder nach Ilvesheim. Um 19.30 Uhr ist das Buffet der Freundschaft im Jugendzentrum angerichtet. Am Sonntag beginnt um 10 Uhr der Frühschoppen bei der Feuerwehr, ehe die französischen Gäste um 11 Uhr die Heimfahrt antreten. neu