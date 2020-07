Pfarrer Rutkowski wechselt nach Waldshut

Es werden ihn viele vermissen: Der katholische Ilvesheimer Pfarrer Veit Rutkowski wechselt ganz in den Süden Baden-Württembergs, in den Landkreis Waldshut. Dort übernimmt der 58-Jährige in der Seelsorgeeinheit Klettgau-Wutöschingen eine Stelle als Pfarrer in solidum, sprich als zweiter Priester neben dem leitenden Pfarrer.

Eine große, öffentliche Verabschiedung in Ilvesheim wird es wegen der Corona-Pandemie nicht geben. Rutkowski ließ aber auch die „MM“-Anfrage wegen eines letzten Gesprächs unbeantwortet. Aus der Gemeinde verlautet, dass er gerne hier geblieben wäre – auch wenn er damit nun in die Region zurückkehrt, in der er aufgewachsen ist.

Oft Sternsinger begleitet

Rutkowski wurde am 12. August 1961 in Lörrach geboren und am 12. Mai 2002 zum Priester geweiht. Nach Vikarsjahren in Bad Krozingen wirkte er als Priester in den ehemaligen Pfarreien St. Bartholomäus Görwihl und St. Gregorius Görwihl-Niederwihl (ehemals Dekanat Wutachtal), zunächst als Pfarradministrator zur Vertretung ab September 2005, ab Dezember 2005 als Kooperator.

Dann kam er nach Mannheim. Hier arbeitete er von 2006 bis 2010 als Kooperator in den Pfarreien der Seelsorgeeinheit Am Luisenpark, vor allem in Neuostheim. Im September 2010 wechselte Rutkowski als Kooperator in die damals neu gebildete Seelsorgeeinheit Maria Magdalena, welche die Mannheimer Stadtteile Feudenheim, Käfertal, die Vogelstang, Wallstadt und Straßenheim sowie die Gemeinde Ilvesheim umfasst.

Im hauptamtlichen Seelsorgeteam war er dabei in erster Linie für Ilvesheim und dessen Gemeinde St. Peter zuständig. Hier hielt er die meisten Gottesdienste, kümmerte sich intensiv um den Kirchenchor, den Kommunionunterricht, traf sich gerne mit Caritas-Frauen, führte viele Trauungen und Beerdigungen durch. Ein besonderes Herzensanliegen waren ihm immer die Sternsinger, die er – auch bei Wind und Wetter – durch den Ort begleitete.

Rutkowski galt als hervorragender Prediger, der theologisch fundiert, aber zugleich leicht verständlich sprechen konnte. Daher wurde er oft zu theologischen Vorträgen eingeladen – weit über die Seelsorgeeinheit hinaus. Aber mit ihm konnte man zugleich wunderbar lachen: Unvergessen sind seine Auftritte an Fasnacht, etwa bei der „Narrebloos“ Feudenheim oder den „Spargelstechern“ Käfertal, wo er gekonnt sich selbst und die Kirche augenzwinkernd und teils singend auf die Schippe zu nehmen verstand. „Karnevalistische Speerspitze von Maria Magdalena“ nannte ihn daher „Narrebloos“-Präsident Ingo Bauer.

Einen Nachfolger in Ilvesheim wird es für ihn nach jetzigem Stand nicht geben. Daniel Kunz, leitender Pfarrer der Seelsorgeeinheit, hat wegen des Priestermangels mit Stephan Köppel nur noch einen Pfarrer an seiner Seite.

