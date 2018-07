Pfarrerin Weisser wird verabschiedet

Anzeige

Nach 15-jähriger Tätigkeit in der evangelischen Kirchengemeinde Ilvesheim nimmt Pfarrerin Eva Weisser am Sonntag, 22. Juli, Abschied. Ihr zu Ehren findet in der Martin-Luther-Kirche ab 18 Uhr ein Festgottesdienst statt, den Dekanin Monika Lehmann-Etzelmüller leitet. Der Kirchenchor wird die Zeremonie musikalisch gestalten. Zum Ausklang treffen sich die Kirchenbesucher anschließend im Gemeindehaus – bei schönem Wetter auf dem Kirchenvorplatz. Wie Pfarrerin Eva Weisser in einem Gespräch mit dem „MM“ (wir berichteten am 4. Juli) bekannte, habe sie sich für zwei Jahre beurlauben lassen, um mehr Zeit mit ihrer Familie verbringen zu können. Sie verlässt das Ilvesheimer Pfarrhaus, um mit ihrem Mann und den beiden Töchtern nach Edingen zu ziehen. Hier wuchs die in Mannheim geborene Pfarrerin auch auf. Nach ihrer Auszeit plant Eva Weisser nicht nach Ilvesheim zurückzukehren. Bis ihre Nachfolge geregelt ist, wird Antje Pollack, Pfarrerin in der evangelischen Gemeinde in Neckarhausen, die Stelle zur Hälfte übernehmen. neu