Pfarrfest in Tüten gepackt

Ein kleines Stück Pfarrfest zum Mitnehmen: Mit dieser schönen Idee durften sich die Katholiken der Ilvesheimer Pfarrei St. Peter über die Tatsache hinwegtrösten, dass das „richtige“ Pfarrfest in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie nicht wie üblich stattfinden konnte. Stattdessen hatte das Gemeindeteam St. Peter einen beachtenswerten Ersatz auf die Beine gestellt, und zwar in Form von kostenlosen Überraschungs-„Pfarrfest“-Tüten. Am Samstag und Sonntag durften sie am Gemeindehaus beziehungsweise vor der Kirche abgeholt werden.

Gemeindeteamkollegin Doris Wieder hatte etwas Ähnliches in einer anderen Kirchengemeinde gesehen, und weil sie es so schade fand, das Pfarrfest komplett ausfallen zu lassen, trug sie ihre Idee vor, das Pfarrfest in Tüten zu verpacken und „to go“ – also zum Mitnehmen – bereitzustellen. Der Vorschlag fand beim Gemeindeteam Anklang, und so richteten das Gremium und Helferinnen 120 Pfarrfest-Tüten für Erwachsene, 30 Mitmach-Pfarrfest-Tüten für Kindergartenkinder und 20 für Grundschüler sowie „Pfarrfest“-Bücher-Wundertüten.

Barbara Hefner vom Gemeindeteam erklärte: „Beim Inhalt der Pfarrfest-Tüten haben wir uns an den Schwerpunkten der alljährlichen Pfarrfeste entlanggehangelt.“ Und zu diesen gehören in St. Peter unter anderem ein Kuchenbuffet mit hausgemachten Backwerken, eine Cocktailbar, ein Bücherflohmarkt sowie ein buntes Unterhaltungsprogramm. „All dies sollte sich auch in den Tüten widerspiegeln.“

Kuchenrezepte und mehr

So wanderten etwa zwei Kuchenrezepte hinein – für eine Linzertorte und einen saftigen Marmorkuchen – und dazu Vanillezucker und Backpulver. Ein Teebeutel, ein Kaffee-Portionstütchen und Zucker durften da natürlich nicht fehlen. Liebevoll abgerundet wurde die kleine „Kaffeetafel“ mit einer Serviette mit Sonnenblumenmotiv. Tüten-Abnehmer fanden darin außerdem Cocktailrezepte, ein Rätsel, ein Blatt mit dem Lied „Da berühren sich Himmel und Erde“, das beim Pfarrfestgottesdienst immer gesungen wird, sowie zum Nachlesen ein kurzes Gebet, einen irischen Segenswunsch sowie eine kurze Geschichte aus China.

Die Mitmach-Pfarrfest-Tüten für Kindergartenkinder enthielten unter anderem ein kleines Bilderbuch, etwas zum Basteln und Anmalen, ein Tütchen Gummibärchen sowie einen Gruß. Die Grundschüler durften sich beispielsweise über einen Bumerang freuen. In Anlehnung an den Bücherflohmarkt war die Bücher-Wundertüte mit Krimis oder Romanen, Biografien oder Sachbüchern gefüllt.

Das Gemeindeteam hatte auch einen Teewagen mit Getränken, Kaffee und Kuchen am Gemeindehaus aufgebaut, so dass dort – mit Abstand und/oder Mundschutz natürlich – am Samstag auch ein kleiner Plausch unter den Tüten-Abholern möglich war. Am Sonntag konnten die Tüten nach dem Gottesdienst in Empfang genommen werden. „Sehr schön, eine tolle Idee, die haben sich sehr viel Mühe gemacht“, freute sich Gottesdienstbesucherin Ruth Löffler. Auch Sieglinde Weber aus Ilvesheim fand die Aktion sehr gelungen und unterstrich ebenfalls die Arbeit der Helferinnen. Strahlende Augen hatte die kleine Elena, die sich mit ihrem Vater ihre Kinder-Mitmach-Pfarrfest-Tüte für zu Hause abholte. Besonders toll fand sie das kleine Bilderbuch, die Kette und die Gummibärchen.

Pfarrer Stephan Köppl „outete“ sich als Krimi-Fan, als er sich eine Bücher-Wundertüte mit Krimis nahm. Fazit: Dem Gemeindeteam St. Peter Ilvesheim ist es mit der Aktion gelungen, die „gefühlte Zeit“ bis zum Pfarrfest 2021 zu verkürzen.

