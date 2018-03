PIC auf der Suche nach einer Führung

Anzeige

Der Partnerschaftsverein Ilvesheim-Chécy (PIC) sucht nach einer neuen Führung, nachdem die bisherige Vorsitzende Sarah Nick-Toma (Bild) aus beruflichen und familiären Gründen nicht mehr kandidierte. Sechs Jahre hatte sie das Amt begleitet. Wie bereits im Vorfeld fand sich auch in der Jahreshauptversammlung kein Kandidat für den Vorsitz, so dass Sarah Nick-Toma notgedrungen den Verein ein weiteres Jahr kommissarisch weiterführen wird.

„Kaum Unterstützung“

Sie betonte jedoch, sich nur noch auf die Kernaufgaben zu konzentrieren, wie den Austausch von Musikschülern und Schülern mit der französischen Partnergemeinde Chécy. Diese Veranstaltungen werde sie „nicht platzen lassen“, darüber hinausgehende Veranstaltungen wie PIC-Abende werde es jedoch nicht mehr geben, ließ sie wissen. Sie bedauerte, dass ein Großteil der Mitglieder kein Interesse habe – außer am Austausch – sich bei anderen Veranstaltungen weder zu zeigen noch zu engagieren. Sie nannte als Beispiel die Teilnahme an der Inselkerwe. Die Arbeit blieb beim erweiterten Vorstand und einigen Freunden des Vorstandes hängen – die Unterstützung von Mitgliedern des über 170 mitgliederstarken Vereins fehle fast vollständig, tat sie kund.

Da kein neuer Vorsitzender gefunden wurde, erklärte Kassiererin Christine Proß, ihr Amt auch nur noch kommissarisch bis zur nächsten Jahreshauptversammlung auszuüben. Bürgermeister Andreas Metz dankte Sarah Nick-Toma und Christine Proß für ihre Bereitschaft ihre Ämter weiterzuführen. Er betonte, das Amt des 1. Vorsitzenden kommissarisch für ein Jahr auszuüben, muss für den Verein kein Beinbruch sein, jedoch dürfe dies kein Zustand auf Dauer werden. Er appellierte an die Mitglieder sich Gedanken zu machen, wie der Verein weiter machen möchte und wie er weitergeführt werden kann. Begonnen hatte die Jahreshauptversammlung im DRK-Raum im Bürgerhaus Hirsch mit der Begrüßung. Im Jahresbericht führte die Vorsitzende zahlreiche Aktivitäten auf. Sie erwähnte den Besuch der Musikschüler in Ilvesheim, den Gegenbesuch in Chécy, das Grillen im Vetter-Stift, den Schüleraustausch, die Teilnahme an der Kerwe oder die Veranstaltung „Essen wie Gott in Frankreich“. Christine Proß berichtete von einem Minus im Jahr 2017. Sie bedauerte, dass der Kerwestand im Jahr 2017 extrem schwach besucht war. Nachdem die Revisoren der Kassiererin eine vorbildliche Kassenführung bestätigten, stellte Bürgermeister Andreas Metz einen Antrag auf Entlastung des Vorstandes und der Kassiererin. Die Entlastung wurde von den Mitgliedern einstimmig beschlossen.