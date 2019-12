Planung für Fasnachtszug ist angelaufen

Alle zwei Jahre rollt ein Fasnachtzug durch Ilvesheims Straßen. Im Jahr 2020 sorgt dieses bunte Spektakel wieder für Stimmung auf der Insel. Am Sonntag, 23. Februar, sind die Narren los. An diesem Großereignis nehmen traditionell Vereine, Vereinigungen und Parteien aus der Gemeinde und der Nachbarschaft teil. Das heißt, sie ermöglichen mit ihren Beiträgen diese bunte Veranstaltung erst.

Ob auf einem selbst gebauten Wagen oder als Fußgruppe, der Sport-, Angel- oder Fasnachtsverein sowie weitere Gruppierungen pflegen mit viel Liebe und großem Engagement dieses traditionelle Ereignis. Wer sich darin beteiligen möchte, der kann sich schon jetzt anmelden. Der Karnevalverein Insulana Ilvesheim (KVI), allen voran die KVI-Vorsitzende Sabine Grözinger-Dambach und Elferrätin Klaudia Fleuchaus, planen das Spektakel. Die Fasnachtszugkommission steckt bereits intensiv in den Vorbereitungen und wartet auf Anmeldungen per E-Mail (info@kvinsulana.de). Meldefrist für das Zügel mit dem Motto „Die lachende Insel“ ist Mittwoch, 15. Januar 2020.

„Wir freuen uns über viele Anmeldungen vor der Frist“, hofft Sabine Grözinger-Dambach, dass schon frühzeitig möglichst viele Teilnehmer feststehen. „Das hilft bei der Planung“, betont die KVI-Vorsitzende, die ja zusätzlich für ihren Verein Veranstaltungen organisiert und umsetzt. Das fröhliche Treiben auf Straßen der Insel wird im Übrigen durch den Verkauf von Pins finanziert. Auch wenn die Vereine, Vereinigungen und Parteien ihre Beiträge kostenlos leisten, so entstehen durch Musikgruppen dennoch Kosten. Damit also wieder Tausende von närrischen Mitbürgern den Zugnummern am 23. Februar 2020 zujubeln können, müssen sich die Teilnehmer melden und einige Pins an den Mann und die Frau gebracht werden.

Apropos Anmeldung: Bei der Fasnachtszugkommission erhalten Interessenten ein Blatt, auf dem nach den wichtigsten Daten gefragt wird. Auszufüllen gilt es neben der Adresse auch das Motto, die Art der Teilnahme – ob Wagen, Fußgruppe oder Garde – oder ob Musik gespielt wird. Auch die Namen eventueller Tollitäten sollen vorab genannt werden, damit das geplante Programmheft möglichst viele Informationen enthält.

Beim Bau ihrer Wagen müssen die Teilnehmer natürlich Regularien berücksichtigen, die in der „zweiten Verordnung über Ausnahmen von straßenverkehrsrechtlichen Vorschriften“ dokumentiert sind. Zudem klärt ein „Merkblatt“ auf. Hier ist unter anderem die Rede davon, dass „Fahrzeuge, auf denen Personen befördert werden, mit rutschfesten und sicheren Stehflächen, Haltevorrichtungen, Geländern bzw. Brüstungen und Ein- bzw. Aussstiegen im Sinne der Unfallverhütungsvorschriften ausgerüstet sein müssen“. Die Mindesthöhe einer erforderlichen Brüstung muss mit einem Meter eingehalten werden, bei sitzenden Personen auf dem Wagen sind 80 Zentimeter gefordert. So oder so: Am Ende muss noch ein amtlich anerkannter Sachverständiger seinen Segen geben. Vor den ersten Ahois auf dem Ilvesheimer Gaudiwurm müssen die ehrenamtlichen Wagenbauer also auch ein Paket von Vorschriften berücksichtigen. Für viele indessen zählt das längst schon zur Routine.

