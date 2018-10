Praxis in neuen Räumen

In der Feudenheimer Straße 6 in Ilvesheim hat sich wieder etwas getan. Nachdem vor einigen Wochen Alexander Schumm hier seine „Physiotherapie am Neckar“ eröffnete, empfängt Dr. Eric Henn gegenüber seit Anfang der Woche seine Patienten. Sowohl der Physiotherapeut als auch der Facharzt sind in Ilvesheim keine Unbekannten. Alexander Schumm hat bis dato Patienten in der Schlossstraße 30 empfangen. Die Praxis von Eric Henn befand sich in Ilvesheims Mozartstraße 3. Facharzt Henn hatte zum 1. April 2007 die Praxis von Dr. Adam übernommen und hier elfeinhalb Jahre praktiziert.

Haltestelle vor der Haustür

In der neuen Adresse hat die Ilvesheimer Arztpraxis vor allem mehr Platz. Auf zwölf helle Räume verteilt sich das Raumangebot. Nun ist auch ein zweites Wartezimmer für Patienten, die möglicherweise ansteckend sind, eingerichtet. „Damit die Gesunden nicht krank werden“, sieht Henn den Vorteil in diesem Zimmer. In die neue Praxis gelangen Patienten auch per Aufzug. Die Barrierefreiheit zählt demnach zu einem weiteren Vorteil der neuen Adresse – ebenso wie die Bus-Haltestelle vor der Haustür.

Sechs Mitarbeiterinnen zählt Henn in seinem Team. Sie kümmern sich auch um die Organisation, damit Wartezeiten so gering wie möglich gehalten werden können. Nach Anruf (0621/494343) werden Termine vergeben. Die Öffnungszeiten sind dabei die folgenden: am Montag, Dienstag und Donnerstag von 8 bis 12 Uhr und von 15.30 bis 17.30 Uhr, am Mittwoch von 8 bis 12 Uhr und am Freitag von 8 bis 13 Uhr.

Eric Henn wurde am Uniklinikum Mannheim ausgebildet. Der Facharzt für Innere Medizin zählt auch die Gastroenterologie, die Palliativ- und Notfallmedizin zu seinen Spezialgebieten. Henn ist ferner Konsiliararzt am Universitätsklinikum Mannheim. Er nimmt hier Speiseröhren-, Magen- und Dünndarmspiegelungen vor. Seine medizinischen Kenntnisse bringt er auch als Feuerwehrarzt in Ilvesheim sowie beim Kreisfeuerwehrverband ein. Viele Jahre war Eric Henn auch als CDU-Gemeinderat für die Kommune aktiv. neu

© Mannheimer Morgen, Samstag, 06.10.2018