Preisgekrönte Pianisten begeistern ihre Zuhörer

Gemeinsam mit der Kulturstiftung des Rhein-Neckar-Kreises lud die Heinrich-Vetter-Stiftung zu einem klassischen Herbstkonzert ein. Die Pianistin Jewon Choi und der Pianist Marc Lohse ließen Werke von Brahms, Schubert, Hindemith, Beethoven und Bach erklingen.

Die Platzkapazität im großen Wohnzimmer des Stiftungsgebäudes war mehr als ausgeschöpft, als Antje Geiter, die Sozialkoordinatorin der Ilvesheimer Vetter-Stiftung, die zahlreichen Gäste begrüßte. Sie hieß besonders Hans Werner, Geschäftsführer der Kulturstiftung des Rhein-Neckar-Kreises, willkommen, zu der eine langjährige, partnerschaftliche Verbindung besteht.

Erst Geige gespielt

Zum Auftakt des Nachmittags setzte sich Marc Lohse ans Klavier. Lohse, 1998 in Frankenthal geboren, spielt seit dem vierten Lebensjahr Geige, begann mit acht Jahren Klavierunterricht. Mit beiden Instrumenten gewann er mehrere erste Preise als Solist, in Ensembles und als Klavierbegleiter. Beim Wettbewerb „Jugend musiziert“ war er viermal Bundespreisträger. Nebenbei spielt Lohse, auch Stipendiat der Heinrich-Vetter-Stiftung, Orgel und Posaune. Seit 2013 studiert er in der Klavierklasse von Ok-Hi Lee und Prof. Rudolf Meister an der Mannheimer Musikhochschule. Er begann mit dem Scherzo op. 4 von Johannes Brahms. Dann setzte sich Jewon Choi an den hundert Jahre alten Bechsteinflügel und spielte Franz Schuberts Sonate in a-Moll.

Die Pianistin wurde 1992 in Südkorea geboren, spielt seit 1999 Klavier und studierte von 2005 bis 2011 an der Seoul Yewon School sowie der Seoul Arts High School. Auch sie gewann Preise bei verschiedenen Wettbewerben und spielte bereits 2009 ein Solokonzert. Sie nahm an Meisterkursen renommierter Pianisten teil und studiert ebenfalls seit 2014 an der Musikhochschule Mannheim in der Klasse von Ok-Hi Lee und Rudolf Meister. Mit viel Beifall wurden die jungen Musiker in die Pause verabschiedet.

Mit dem auch für das Publikum anspruchsvollen „Nachtstück, Boston und Ragtime aus Suite 1922“ von Paul Hindemith zeigte danach Jewon Choi ihre Vielfältigkeit, die Marc Lohse mit Ludwig van Beethovens Sonate op.28 ebenso dokumentierte.

Der anhaltende Beifall der begeisterten Gäste zog dann als Zugabe eine wundervolle Kantate für vier Hände von Johann Sebastian Bach, „Gottes Zeit ist die allerbeste Zeit“, nach sich, der Beifall wollte nicht enden. Mit dieser stimmungsvollen und sanften Zugabe verabschiedeten die Pianisten ihr Publikum in den herbstlichen Abend. sane

