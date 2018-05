Prinzessinnen tanzen

Anzeige

Zum 25. Seniorennachmittag hatte die Spielvereinigung (SpVgg) 03 Ilvesheim eingeladen. In der SpVgg-Clubhausgaststätte erfreuten sich die älteren Mitglieder des Sportvereins an Programmbeiträgen sowie an Kaffee und Kuchen. Der beliebte Seniorennachmittag bietet den Mitgliedern aber auch die Gelegenheit, Freunde und Bekannte wieder zu sehen und mit ihnen ins Gespräch zu kommen. Auf dem Programm standen Tanzvorführungen, Gedichte, Musik und Gesang.

Geehrt wurden die beiden ältesten anwesenden Mitglieder eines jeden Geschlechts. Auf zusammen 189 Jahre brachten es Hilde Feuerstein (97 Jahre) und Heinrich Stein (92 Jahre). Sie wurden durch die 1. Vorsitzende Dagmar Klopsch-Güntner und durch die Geschäftsführerin Petra Feuerstein besonders geehrt und erhielten ein Präsent. Hilde Feuerstein tat das Rezept ihrer Langlebigkeit kund: Täglich die vorgenommene Anzahl der Runden laufen, abends ein Glas Rotwein trinken und ein Stückchen dunkle Schokolade essen. Beide besuchen jedes Jahr den Seniorennachmittag der SpVgg.

Heinz Haas als Initiator

Einen besonderen Willkommensgruß entrichtete die Vorsitzende an Heinz Haas. Sie ließ wissen, dass Heinz Haas den Seniorennachmittag ins Leben gerufen hat. Heinz Haas: „Als ich den Ältestenrat übernommen hatte, habe ich mir überlegt, wie die Ältesten wieder Bindung zum Gesamtverein bekommen. Heute sind wir zum 25. Mal zusammen, also hat sich die Arbeit gelohnt“.