Problem der Insulana heißt Vereinsheim

In vielen Vereinen gibt es ihn, den verpflichtenden Arbeitseinsatz für Mitglieder. An so etwas denken auch die Insulana, da es Aufgaben, die zu bewältigen sind, für den 1951 gegründeten Ilvesheimer Karnevalsverein mehr als ausreichend gibt. So fordert das Vereinsheim zunehmend mehr als Aufmerksamkeit.

Zur ordentlichen Jahreshauptversammlung, diesmal ohne Wahlen, fanden sich etliche Mitglieder im Vereinsheim an der Kanzelbachstraße ein, wo sie von der Vorsitzenden Sabine Grözinger-Dambach begrüßt wurden. Sie erinnerte zur Schweigeminute daran, dass die Gemeinschaft durch den Tod von Petra Lange, ihres Vorgängers als Vereinschef Gebhard Rudolph, Otto Trapp, Eddi Grabinger und Peter Mohrmann herbe Verluste erlitten habe.

Erfolgreiche Kampagne

Ihr obligatorischer Jahresbericht begann mit der Kerwe, die ebenso erfolgreich verlaufen sei wie die Kampagneneröffnung. Dazwischen gab es ein Schlachtfest, das jedoch ohne Erlös für die Vereinskasse blieb und daher 2019 nicht stattfindet. Bestnoten stellte die Vorsitzende dem Kinderprinzenpaar Leni I. und Max I. sowie der Insulana-Hoheit Ann-Kathrin I. aus. Dass der närrischen Seite des Neujahrsempfangs nicht genügend Resonanz entgegengebracht wurde, beklagte nicht nur Sabine Grözinger-Dambach.

Schriftführerin Christiane Reuter, die das Insulana-Jahr aus ihrer Sicht betrachtete, erklärte: „Das Schaffen hat sich gelohnt.“ Sie ging ebenfalls auf Galaabend, Kindermaskenfest, „Kräppelkaffee“ , InZabSchlabbKuKä-Gemeinschaftssitzung, Schlagerparty, närrischen Gottesdienst, Umzüge in Mannheim und Feudenheim, Heringsessen, Inselparty und etliche weitere Termine ein.

Das Berichtsjahr war rundum positiv, aber nicht für die Kasse, so Schatzmeisterin Regine Horvat. Keine Veranstaltung war defizitär, aber das Problem heißt Vereinsheim. „Es ist in die Jahre gekommen“, so die Vorsitzende, denn wegen Dachreparatur und erneuerter Hebeanlage wurden Finanzreserven genutzt, was von den Revisoren Klaudia Fleuchaus und Rainer Dambach bestätigend gebilligt wurde. Allerdings ist klar, da sich weiterer Sanierungsbedarf zeigt, dass die Ausgaben runter und die Einnahmen rauf müssen. Dazu diskutierte die Versammlung auch einige Vorschläge. So brachte der zweite Vorsitzende, David Heid, eine bei anderen Vereinen übliche Arbeitspflicht für Mitglieder ins Gespräch, worüber sich der Vorstand, der auf Antrag von Ehrenpräsident Wolfgang Schweitzer entlastet wurde, Gedanken machen wird. Gelobt wurden in diesem Zusammenhang die vorbildlich engagierten Männer der Sonntagsrunde um Ehrenvizepräsident Bernhard Wagner.

Zuvor hatte Ingrid Schweitzer von der Jugendarbeit berichtet. Drei Trainerinnen und ein Trainer kümmern sich um die mehr als 40 Mitglieder in Minigarde (4 bis 6 Jahre), Jugendgarde (7 bis 10 Jahre), Juniorengarde (11 bis 14 Jahre) und Aktivengarde (ab 15 Jahre). Zwar würden Eltern bei Trainingsworkshops und Elternabenden angesprochen, doch sei deren Bereitschaft, sich mehr im Verein einzubringen, begrenzt.

„Nachwuchs“ gibt es aber nicht nur in der Jugendarbeit: Mit Helen Franke wurde der Versammlung eine neue Anwärterin für den Elferrat vorgestellt.

