Probleme in der Rappelkiste

Seit 1993 betreibt die Gemeinde Ilvesheim in Eigenregie den Kindergarten „Rappelkiste“. Zum 1. September dieses Jahres soll die Trägerschaft dieser kommunalen Einrichtung dem Verein Kinderkiste e. V. Heidelberg übertragen werden. Dem Gemeinderat Ilvesheim liegt am heutigen Donnerstag, 22. März, die Thematik auf dem Tisch. Die Verwaltung schlägt die Zustimmung zur Übergabe der Trägerschaft vor.

Der Kindergarten war zunächst in einer Containeranlage neben der Neckarhalle eingerichtet. 2004 erfolgte der Umzug in den Neubau bei der Mehrzweckhalle. Der Kindergarten bietet aktuell in vier Kindergartengruppen und in einer Kleingruppe insgesamt 99 Plätze an. Davon werden 40 Plätze in der Ganztagesbetreuung angeboten (7 bis 17 Uhr).

Die Gemeinde registriert seit längerer Zeit Probleme bei der Besetzung der Stellen. „Es ist zunehmend schwierig geworden, Fachpersonal auf dem Arbeitsmarkt zu finden und dieses an die eigene Einrichtung zu binden“, heißt es hierzu von Seiten der Verwaltung. Es gibt zudem eine hohe Fluktuation. Deshalb ist es der Gemeinde über einen längeren Zeitraum nicht gelungen, alle Stellen zu besetzen.