Programm für Jung und Alt

Die wunderbare Leichtigkeit des Sommers spiegelte sich in der Atmosphäre beim Sommerfest des Regine-Kaufmann-Hauses in Ilvesheim wieder. Beschwingtes Miteinander und rege Gespräche im Schatten der buntgeschmückten Pavillonzelte prägten das Geschehen. Untermalt wurde das Ganze von der Musik der Band Kaleidoskop, die die perfekte Hintergrundmusik für Jung und Alt im Programm hatten. Heimleiter Stefan Pfeifer, der das Regine-Kaufmann-Haus seit seiner Eröffnung 2017 führt, möchte, dass sich die Bewohner an solch einem Tag so richtig erfreuen, deshalb waren Speisen und Getränke für diese frei. Ob Wurstkreationen, Pulled Pork- und Veggie Burger, Kartoffelsalat, Kaffee und Kuchen oder Waffeln, viele Gaumenfreuden warteten darauf verspeist zu werden.

Für die Jüngsten sorgten eine Hüpfburg und eine Spieleecke mit den Disziplinen Dosenwerfen, Eierlauf, Sackhüpfen, Kegeln und dem beliebten Angelspiel für Abwechslung. Zudem war ein kleiner Flohmarkt aufgebaut. Gerne präsentierten drei Feuerwehrmänner der Freiwilligen Ilvesheimer Feuerwehr eines ihrer Fahrzeuge und erklärten den Interessierten die Besonderheiten. Auch für ein kleines Rahmenprogramm hatte Organisator Pfeifer Sorge getragen. Mit ihrer Querflöte gab Tatjana Schmitt mit der kleinen Nachtmusik, Tears in Heaven, Memory und dem Titanic Titelsong „My heart will go on“, einen kleinen Querschnitt ihres Könnens zum Besten. Beim nachfolgenden Auftritt der Silberlocken gab es kein Halten mehr. Der beliebte Chor rüstiger Senioren nahm die Anwesenden mit auf eine musikalische Reise voller bekannter Lieder, die nur zu gerne mitgesungen wurden. Am späten Nachmittag klang das Fest dann langsam aus.

Das Regine-Kaufmann-Haus unter der Trägerschaft des Caritasverband Mannheim bietet sowohl Plätze zur stationären Vollpflege, Kurzzeitpflege, betreutes Wohnen und ein Hospiz an. Durch die gleich nebenanliegende Kindertagesstätte Zauberlehrling gibt es viel Kontakt zur jüngsten Generation. Stefan Pfeifer erklärte, dass es angedacht sei, das Sommerfest im nächsten Jahr mit dem Kindergarten gemeinsam zu feiern. moko

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 25.07.2019