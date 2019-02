Projektchor probt im März

Die Gemeinde Ilvesheim und ihre französischen Partner aus Chécy feiern in diesem Jahr das 25. Jubiläum ihrer Partnerschaft. Das soll vom 30. Mai bis 2. Juni in Frankreich gewürdigt werden. Zu den Feierlichkeiten zählt auch ein Konzert am 1. Juni, an dem sich Deutsche wie Franzosen beteiligen. Deshalb ist ein Projektchor geplant. Sängerinnen und Sänger aus Ilvesheim sind zu Chorproben eingeladen, die im Multifunktionsraum im Neubau der Friedrich-Ebert-Grundschule im Mühlenweg 71 stattfinden.

Folgende Termine für die Proben wurden festgelegt: Samstag, 16. März, 10 bis 11.30 Uhr und 11.40 bis 12.30 Uhr, nur Männerstimmen. Dienstag, 19. März, 19.30 bis 21 Uhr, Dienstag, 26. März, 19.30 bis 20.30 Uhr und 20.40 bis 21.30 Uhr, nur Frauenstimmen, Samstag, 6. April, 10 bis 12 Uhr, Dienstag, 9. April, 19.30 bis 20.30 Uhr und 20.40 bis 21.30 Uhr nur Männerstimmen, Dienstag, 30. April, 19.30 bis 20.30 Uhr und 20.40 bis 21.30 Uhr, nur Frauenstimmen, Dienstag, 7. Mai, 19.30 bis 21. Uhr, Dienstag, 14. Mai, 19.30 bis 21 Uhr, Samstag, 18. Mai, 10 bis 12.00 Uhr, Dienstag, 21. Mai, 19.30 bis 21.30 Uhr, Samstag, 25. Mai, 10 bis 12 Uhr. 30. Mai bis 2. Juni Fahrt nach Chécy mit Konzert am 1. Juni.

Wer Lust hat mitzusingen, kann sich an Elisabeth Nadler, die Leiterin des Projektchors, wenden. Entweder per Mail unter Elisabeth.Nadler@gmx.de mit dem Betreff „Projektchor Chécy“ oder unter der Telefonnummer 0621/32 48 65 9. neu

© Mannheimer Morgen, Freitag, 08.02.2019