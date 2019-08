Prügel vor den Augen der Polizei

Nur durch den Einsatz von Pfefferspray konnten die Ordnungshüter in der Nacht auf Samstag eine Schlägerei am Rande der Kerwe beenden, wie die Polizei mitteilt. Gegen 0.30 Uhr kam es an einem Parkplatz zwischen zwei jungen Männern zu einer Schlägerei. Zwar waren die Beamten an Ort und Stelle, doch waren die Kontrahenten nicht leicht zu trennen. Als einer der Männer den anderen zu würgen begann, setzten die Beamten das zuvor angedrohte Pfefferspray ein und nahmen die Männer fest. Beide wurden leicht verletzt und mussten ärztlich behandelt werden. Die Polizei ermittelt jetzt wegen Körperverletzung. stk

© Mannheimer Morgen, Montag, 26.08.2019