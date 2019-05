Publikum honoriert Leistung mit tosendem Applaus

Es war kein gewöhnlicher Gottesdienst zu dem sich die Gemeinde in der Martin-Luther-Kirche in Ilvesheim einfand: Zum Sonntag Kantate steht die Musik im Vordergrund. Gemeinsam konzipierten Chorleiter Matthias Berges und Pfarrerin Anna Bier ein gelungenes Wechselspiel aus Liturgie und Konzert. Der Chor der Gemeinde führte Bachs „Herz und Mund und Tat und Leben“ (BWV 147) aus dem Jahr 1723 auf, unterstützt von den Solisten Carmen Buchert (Sopran), Lea Krüger (Alt), Michael Schönwald (Tenor) und Benedikt Schwarz (Bass) sowie einem Projektorchester.

Die Kantate begann mit einem anspruchsvollem Eingangschor mit einer lebhaften Melodie, die sich in einem harmonischen Chaos entfaltet. Es folgt ein Rezitativ des Tenors, dem Schönwald mit seiner vollen Stimme Opulenz verlieh. Den dritten Teil bildete Krüger mit einer getragenen Arie des Alts, die sich durch eine steigende Intensität auszeichnete. Den ersten Block schloss Schwarz mit einem dramatischen Bass-Rezitativ mit tiefen Streichern und Orgel.

Den zweiten Block nach der Lesung eröffnete ein Dialog von Violine und Sopran, in dem Carmen Buchert mit glasklarer Stimme glänzte. Daraufhin waren wieder die Ilvesheimer Sänger mit einem Choral an der Reihe, der tanzendes Instrumental mit getragenem Gesang vereinte. Pfarrerin Bier griff in der Gestaltung der Liturgie und in ihrer Predigt das Thema der Kantante, „Bekennen“, auf. So sprach sie von Schwierigkeiten, die ein Glaubensbekenntnis mit sich bringe und warnte vor leeren Bekenntnissen – denn ein wahres Bekenntnis komme von Herzen.

Nach der Predigt begann der dritte Block mit einer feierlichen Arie des Tenors, mit deren zahlreichen gebunden Koloraturen Schönwald zu beeindrucken wusste. Ein wellenartiges Wechselspiel zwischen Bläsern und Alt bot die darauf anschließende Arie, gefolgt von einer energiegeladenen Bass-Arie, die dazu einen Konterpunkt bildete. Den Abschluss machte ein feierlicher Choral mit instrumentalen Wechselspielen.

Bunt gemischtes Orchester

Das bunt gemischte Kammerorchester aus Profimusikern, Musikstudenten und Laien spielte harmonisch zusammen. Als Streicher waren zu hören Konzertmeisterin Amelie Gubbe, Klaus Giebels, Hannah Kühn und Maike Linhart (Violinen) sowie Friederike Mauler (Viola). Das Fundament legte der Basso Continuo bestehend aus Tabea Regending, Klara Linhart (Celli), Mengyao Yang (Kontrabass), Samuel Huhn (Fagott) und Dieter Kegelmann, Organist der Gemeinde. Komplettiert wurde das Orchester durch die Bläser Ulrich Geisen (Dozent für Trompete an der HfK Heidelberg), Eva Dreizler (Oboe) sowie Georg Weiss, Oboist am Nationaltheater Mannheim.

Auch der Chor aus Laiensängern im Alter zwischen 14 und 87 Jahren meisterte dieses anspruchsvolle Programm mit Bravour, was das Publikum mit tosendem Applaus honorierte. Wer selbst mitmachen möchte, könne gerne einmal in einer Probe, mittwochs von 20 bis 22 Uhr im evangelischen Gemeindehaus, vorbeischauen, so Berges.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 22.05.2019