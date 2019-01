Quicklebendiges Vereinsleben

Die Vielfalt an Sportarten und Trainingsangeboten sind groß beim Verein für Hundesport 1951 Ilvesheim. Dass das Vereinsleben so quicklebendig ist wie die Vierbeiner, mit denen die Vereinsmitglieder ihre Freizeit auf dem Gelände am Neckardamm verbringen, zeigte die rege Beteiligung an der Winterfeier. Rund 90 Frauchen und Herrchen begrüßte die Vorsitzende Andrea Jurcicek im Vereinsheim „Engardia“ in Seckenheim. Auch der Ehrenvorsitzende Thomas Bauer freute sich auf den entspannten und geselligen Abend im Kreis der Mitglieder.

Kopfarbeit ist wichtig

Mondioring ist ein Schutzhundesport, bei Agility kommt es aufg Schnelligkeit an, die Longenarbeit ist aus dem Pferdesport adaptiert und Obedience ist ein sehr kontrollierter, konzentrierter Hundesport,. bei dem es vor allem auf die Kopfarbeit ankommt: So lassen sich die vielen Hundesportarten kurz charakterisieren, die man beim VfH Ilvesheim trainieren und einüben kann. Allen gemein ist, dass der Hund eine artgerechte Beschäftigung bekommt, die ihm und seinem zweibeinigen Begleiter Spaß macht. In der Basisarbeit werden die Gespanne zudem zu „gesellschaftstauglichen“ Teams geformt.

Viel Zeit für den Austausch miteinander zu haben, war den Vorstandsmitgliedern im Vorfeld der Winterfeier wichtig. Und so hatte diesmal auch keine der Abteilungen den „Hut“ auf, bei der Organisation von Verpflegung oder Programm - das übernahm der Wirt.

„Ohne eurer Engagement gäbe es den Verein nicht“, würdigte die Vorsitzende die Arbeit der Übungsleiter, die viele Stunden bei jedem Wetter auf der Anlage seien und den Hundesportlern in Basisausbildung oder Turniersport zur Seite stünden. Als kleine Anerkennung gab es einen Gutschein für Gregor Lohnert, Marga Lohnert und Günter Knopf (IPO), Luca Heinen, Kerstin Schaaf, Ulrike Düring, Nadine Jansch, Petra Müller, Simone Schaudt-Schreckenberger (Agility). Tanja Hönninger, Alexandra Klein, Birgit Steffan, Julia Schrepp (Basis), Susan Eismann (Rallye Obedience), Jugendleiterin Sarah Adelmann und Andrea Jurcicek, die das Begleithundetraining übernimmt.

Geehrt wurden ferner die Vereinsmeister des Sportjahres 2018: Bei Obedience sind es Celine Ihlow (Jugend) und Birgit Steffan (Erwachsene), im Mondioring Gregor Lohnert, im Rallye-Obedience Julia Schrepp, die Vierte bei den Verbandsmeisterschaften wurde und im Hessen-Championat den sechsten Platz machte. Bei der Jugend im Rallye-Obedience war Susann Eismann die Beste, im Turnierhundesport Sarah Adelmann. Im Agility ist Alea Heinen bei den Jugendlichen Vereinsmeisterin geworden und bei den Erwachsenen Elena Essig. miro

© Mannheimer Morgen, Freitag, 18.01.2019