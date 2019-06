Radschnellweg Thema im Rat

Der Gemeinderat von Ilvesheim tagt am heutigen Donnerstag, 27. Juni, um 19 Uhr im Rathaus (wir berichteten bereits). Der Rat wird über die Radschnellverbindung Heidelberg-Mannheim informiert. Bekanntlich befindet sich das Projekt aktuell in der Phase der Variantenentscheidung. Am 17. Juli ist eine öffentliche Informationsveranstaltung durch das Regierungspräsidium vorgesehen. Zudem werden im Kommunalparlament eventuelle Hinderungsgründe für den Eintritt in den Gemeinderat behandelt. Beschlossen werden soll ein öffentlich-rechtlicher Vertrag über die Langzeitarchivierung kommunaler digitaler Unterlagen. Auf der Tagesordnung stehen auch die Umgestaltung des Schulhofs sowie Bekanntgaben und Anfragen. neu

