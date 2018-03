Räte für Fusion der IT-Dienstleister

Anzeige

Die Fusion der IT-Dienstleister in Baden-Württemberg ist für die Gemeinderäte Ilvesheim eine positive Sache, der sie in ihrer jüngsten Sitzung einhellig zustimmten. Die Datenzentrale Baden-Württemberg führt künftig den Namen ITEOS. Ziel ist der Erhalt einer wettbewerbs- und zukunftsfähigen kommunalen IT in Baden-Württemberg. Den Grünen-Gemeinderat Michael Haug interessierten die Mitspracherechte. Laut Bürgermeister Andreas Metz könne man über den Verwaltungsrat Einfluss auf die Entwicklung von ITEOS nehmen. Hirschbergs Bürgermeister Manuel Just sitze, so Metz, für den Rhein-Neckar-Kreis im Gremium. neu