Randalierer gefasst

Einen Randalierer nahm in der Nacht zum Mittwoch die Ladenburger Polizei fest. Gegen 00:35 Uhr meldete sich eine Anruferin und teilte mit, dass in Ilvesheim eine Person über die Brücke Richtung Ilvesheim Nord laufe und mit einem Gegenstand gegen die Lärmschutzwand schlage. Kurze Zeit später meldete sich ein weiterer Zeuge. Er gab bekannt, dass ein Mann bei einem Busunternehmen eine Scheibe beschädigt habe. Der Mann würde nun Richtung Scheffelstraße laufen. In der Lessingstraße, in Höhe der Haydnstraße, stieß die Polizei auf den Randalierer. Bei Erkennen der Ordnungshüter trat der Unbekannte die Flucht an und lief Richtung Feudenheim. Den mitgeführten Gegenstand warf er in den Neckar.

Dennoch endete wenige Meter weiter seine Flucht. Die ersten Ermittlungen ergaben, dass der 20-jährige Mannheimer stark alkoholisiert unterwegs war. Gegen ihn wird nun wegen Sachbeschädigung ermittelt. Weitere Schadens-/Tatorte konnte die Polizei bislang nicht feststellen. Da jedoch nicht ausgeschlossen werden kann, dass der Heranwachsende auf seinem Weg durch Ilvesheim noch weitere Sachbeschädigungen beging, können sich bislang nicht erfasste Geschädigte unter 06203/9305-0 melden um Anzeige zu erstatten. pol