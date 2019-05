Randalierer verletzt drei Beamte

Ein Randalierer hat in der Straße „Im Gässel“ in Ilvesheim drei Polizeibeamte verletzt. Wie die Behörde am Dienstag mitteilte, meldete sich am Montag gegen 18.30 Uhr sich ein Anwohner bei der Polizei, dass sein Nachbar sein eigenes Fenster einwerfen würde. Beim Eintreffen einer Funkwagenbesatzung des Polizeireviers Ladenburg bestätigte sich der Sachverhalt.

Weitere Zeugen schilderten, dass der 25-Jährige zunächst zu seinem Wohnungsfenster hochgeklettert sei, dort seine Fensterscheibe eingeschlagen und danach die Hauseingangstür des Mehrfamilienhauses eingetreten habe. Offensichtlich hatte er sich ausgeschlossen. In der Folge beleidigte er seine Nachbarn und baute sich vor diesen in drohender Haltung auf.

Der 25-Jährige befand sich beim Eintreffen der Polizisten am Fenster und fegte die Glasscherben auf die Straße, wischte Blut seiner Schnittverletzungen von der Fensterbank und redete zusammenhangslose Dinge vor sich hin. Gegenüber den Beamten erschien er in einen stark psychotischen Zustand zu sein. Eine Fremd- und Eigengefährdung schien aufgrund der Gesamtumstände gegeben.

Holzstuhl geworfen

Der 25-Jährige öffnete seine Wohnungstür trotz mehrfach Klopfen und Kommunikationsversuchen der Beamten nicht, gab ferner an, dass er gerade Wasser koche, was für die Polizeibeamten gedacht sei. Daraufhin wurde die Wohnungstür gewaltsam durch die Beamten geöffnet. Nach dem Öffnen warf der Mann einen Holzstuhl auf die Polizisten, der diese traf und zu Bruch ging. Daraufhin ergriffen ihn die Beamten und legten ihm auf dem Boden Handschellen an.

Drei Polizeibeamte wurden bei dem Einsatz leicht verletzt, konnten ihren Dienst jedoch fortsetzen. Es ergaben sich keine Hinweise auf eine Drogen- oder Alkoholbeeinflussung bei dem Aggressor. Der 25-Jährige wurde danach in eine Fachklinik eingeliefert und einem Arzt vorgestellt. red/pol

