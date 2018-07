Rap: „Hier möchte ich für immer sein“

Anzeige

Eine musikalische Liebeserklärung an die Inselgemeinde haben Schüler der Friedrich-Ebert-Schule (FES) in Ilvesheim jetzt uraufgeführt. Der stimmgewaltige und selbst gedichtete „Ilvesheimer Rap“ war der Knaller zum Auftakt des Schulfestes. Entstanden ist der Song bei einem Projekt der dritten Klassen zusammen mit „Matchbox“ – das wandernde Kunst- und Kulturprojekt in der Region Rhein-Neckar.

Das Liebeslied an die Gemeinde, die FES und das Leben in und außerhalb der Schule wurde in fünf Wochen geschrieben und als Rap fürs Schulfest einstudiert. Die Drittklässler wurden zusammen mit Musikerin Katia Belley zu Songwritern und Liedtextern. Der einprägsame Refrain lautet: „Ilvesheim, das ist mein Heim. Hier fließt der Neckar rein. Ilvesheim, das ist mein Heim. Hier möchte ich für immer sein.“

Doch auch sonst war das Programm bunt, vielfältig und abwechslungsreich, mit spannenden Stationen zum Mitmachen, verschiedenen Ausstellungen, einer „Spielhölle“, einem Musical-Kino sowie einem Märchen- und Geschichtenzelt. Alle Klassen hatten sich eingebracht, die Stationen sprühten nur so vor kreativen Ideen.