Ratskollegen reagieren auf die Haushaltsreden

Die Haushaltsreden erfuhren bei Ratskollegen ein sofortiges Echo – auch weil Vorwürfe erhoben und Provokationen geäußert wurden. Rolf Sauer (SPD), der der Verabschiedung des 35. Haushalts beiwohnte, fand es nicht angemessen, dass die CDU seine Partei als verantwortungslos darstelle, nur weil sie dem Kombibad zustimme. Die Entscheidung sei auch nicht realitätsfremd, führte der langjährige Gemeinderat aus. Ein für alle Mal wolle er mit dem Gerücht aufräumen, dass Erlöse aus dem Mahrgrund für die Deckung von Defiziten verwendet wurden. Von 15 Millionen Euro wurden neun Millionen Euro in Projekte investiert. Der Rest, so Sauer, befinde sich in der Rücklage. 40 Jahre habe die Kommune ein Hallenbad finanziert, 70 Jahre ein Freibad, gab der Rat zu bedenken. An die Finanzierung sie man nicht leichtfertig rangegangen, so Sauer weiter. Laut Berechnungen von Fachleuten bleibe man unter den Kosten, die das Hallen- und Feibad aktuell verursachen. „Wenn wir heute nicht investieren, wann dann?“, fragte Sauer und hatte die gute wirtschaftliche Lage als auch günstige Kredite im Hinterkopf.

Katharina Kohlbrenner (CDU) fand es wichtig, dass man bestehende Anlagen aufrecht erhalten könne. Sie räumte ein, dass man sich lange Zeit zwei Bäder habe leisten können. Die Zeiten seien aber vorbei, so die Sprecherin. Wenn man in das Bad investiere, sei danach das Vermögen verbraucht, gab sie zu bedenken.

Bernhard Ries (Freie Wähler) schüttelte den Kopf. Bei dem düsteren Zukunftsbild von Ilvesheim, das die CDU male, werde ihm angst und bange, gestand er. Er wusste aber auch, dass es nicht soweit kommen werde. Das Bad jedenfalls, so Ries, mache die Kommune attraktiver. „Das wollen wir doch alle“, setzte er voraus.

„Hätten wir uns die Bäder leisten können, hätten wir investieren und sanieren können, war für Michael Haug (Grüne) Fakt. Bürgermeister Andreas Metz trat „der Legende der unterlassenen Sanierung“ entgegen. Das Freibad ist nach 70 Jahren allein wegen seines technischen Zustands nicht mehr sanierungsfähig, klärte das Ortsoberhaupt auf.

Gemeinderat Alfred Reiser (Freie Wähler) empfahl seinen Kollegen nicht so ängstlich zu sein und mit Mut für die Investition zu stimmen. „Billiger werden wir nie mehr ein Bad bekommen“, so seine Überlegung. neu

