Rauhöft folgt Busch-Mauz

Im Ilvesheimer Gemeinderat wird am Donnerstag, 26. Juli, der neue Gemeinderat Dennis Rauhöft (Freie Wähler) verpflichtet. Der Ersatzbewerber nimmt den Platz von Dr. Christine Busch-Mauz ein, die mit Antrag vom 27. April zum 31. Mai aus dem Gremium ausschied. Die Ärztin hatte wegen beruflicher Verpflichtungen ihren vorzeitigen Ausstieg angestrebt. Der Rat sah die Voraussetzungen für ein vorzeitiges Ausscheiden gegeben. Christine Busch-Mauz gehörte dem Gremium seit dem Jahr 2009 an. Nachrücker Dennis Rauhöft hat am 29. Mai der Verwaltung seine Bereitschaft erklärt, das Amt des Gemeinderats anzunehmen. Am Donnerstag wird er der Verfassung Treue geloben, ehe er am Ratstisch Platz nimmt. Rauhöft übernimmt auch Aufgaben in den Ausschüssen.

Er wird als Mitglied des Technischen Ausschusses vorgeschlagen und als Vertreter für den Verwaltungsausschuss. Bei den Freien Wählern ist dies der zweite Wechsel seit der Wahl im Jahre 2014. Am 18. Dezember 2017 hat Bernhard Ries Gemeinderat Hans-Georg Schoger beerbt. Der scheidende Schoger gehörte acht Jahre dem Rat an. neu