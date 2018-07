Rauhöft verpflichtet

Anzeige

Ilvesheims Bürgermeister Andreas Metz streifte sich den Sakko über und legte sich die Amtskette an. Vor dem Einstieg in die Haushaltsreden im Gemeinderat gab es einen höchst offiziellen Teil, der nach entsprechender Ausstattung verlangte. Auf der Tagesordnung stand die Verpflichtung von Dennis Rauhöft. Der junge Gemeinderat in den Reihen der Freien Wähler sprach die Verpflichtungsformel nach, um dann auf einem Gemeinderatsstuhl Platz zu nehmen.

Ersatzkandidat Dennis Rauhöft nimmt den Platz von Gemeinderätin Christine Busch-Mauz ein, die mit Ablauf des 31. Mai aus dem Gremium ausgeschieden war. Sie war nicht anwesend. Ihre Verdienste werden in der Gemeinderatssitzung im September gewürdigt, wie Bürgermeister Andreas Metz informierte. Dann findet aus Anlass des 150. Standortjubiläums die Sitzung bei der Schloss-Schule statt. Busch-Mauz gehörte dem Gremium seit 2009 an. Dennis Rauhöft wird auch im Technischen Ausschuss arbeiten. neu