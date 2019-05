Reha-Sport für Krebspatienten

Die Spielvereinigung (SpVgg) 03 Ilvesheim bietet Reha-Sport in der Krebsnachsorge an. Die Kurse finden freitags von 15 bis 16 Uhr in der Mehrzweckhalle in Ilvesheim statt. „Bewegung und körperliche Aktivität sind nach einer Krebserkrankung von großer Bedeutung und viele Begleiterscheinungen einer Therapie lassen sich durch Sport positiv beeinflussen“, schreibt Kursleiterin Kargl.

Sie bietet ein Programm aus Gymnastik, Spielen, leichtem Ausdauertraining sowie Atem- und Entspannungsübungen. Die Gebühr für zehn Stunden beträgt für das SpVgg-Mitglied 25 Euro, für Nichtmitglieder 50 Euro. Mit einer Reha-Verordnung des Arztes übernimmt die Krankenkasse die Kosten, heißt es. Auskunft unter 0621/494162, Mail: spvgg03ilvesheim@aol.com. red

