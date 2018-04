Reisebüro Bauer macht den Vorreiter

Anzeige

Noch herrscht emsiges Treiben auf der Baustelle in der Feudenheimer Straße 6-10. Dennoch haben bereits die ersten Mieter ihr neues Quartier bezogen. Das Reisebüro Bauer öffnet seit Dienstag die Türen in der Feudenheimer Straße 6a. Der Umzug von der Neuen Schulstraße 15b ist vollzogen. 25 Jahre hat Andreas Bauer an diesem Standort seine Kunden beraten und Reisewünsche erfüllt. Sein komplettes Angebot bietet der Reisespezialist nun in einem viel helleren Büro an. Auch Nicole Hauck und Bianca Ruland beraten die Kunden, wählen Ziele in Nah und Fern aus oder buchen Kreuzfahrten.

Glasfronten und die weiße Inneneinrichtung schaffen Transparenz und Helligkeit. Der Eingang ist ebenerdig, unmittelbar vor dem Reisebüro kann geparkt werden. Auch die Angebote von Bauer Busreisen können hier gebucht werden. Die Reisebusse der Firma Bauer sind seit über neun Jahrzehnten unterwegs. Das Geschäft ist zu den folgenden Zeiten geöffnet: Montag bis Freitag von 9 bis 12.30 Uhr und von 14.30 bis 18 Uhr, Mittwoch und Samstag von 9 bis 12.30 Uhr. Wer sich außerhalb dieser Zeiten beraten lassen will, der kann mit Andreas Bauer einen entsprechenden Termin ausmachen. Telefonischer Kontakt: 0621/496100.

Neue Nachbarn wird der Reisespezialist schon bald begrüßen können. Im Sanierungsgebiet Ilvesheim Nord/Feudenheimer Straße sind im dreigeschossigen Wohn- und Geschäftshaus weitere Betriebe vorgesehen. Das Erd- und das 1. Obergeschoss sind laut den Plänen für gewerbliche Nutzung reserviert. An dieser Adresse standen einst ein Kiosk und eine Tankstelle. Im Mai 2015 waren die Abrissbagger angerückt, um die Voraussetzungen für die Neubauten zu schaffen.