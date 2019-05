Respekt steht im Mittelpunkt

Bereits zum 20. Mal veranstaltete die SpVgg Ilvesheim am vergangenen Samstag ihren Kinder-Karate-Tag in die Neckarhalle. Rund 70 Kinder und Jugendliche im Alter von sechs bis 15 Jahren von sieben Vereinen aus Ilvesheim, Rheinau, Käfertal, Sandhofen, Schwetzingen, Mutterstadt und Baden-Baden nahmen am Turnier teil. Sogar rund 100 folgten der Einladung zum Training mit Lokalmatador und Deutschem U21-Meister Fabio Bühler vor den Wettkämpfen.

Training mit Deutschem Meister

Mit einem bandagierten Fuß konnte Bühler zwar nicht alle Übungen des gut einstündigen Trainingsprogramms selbst vorführen, doch immer dann, wenn er es tat, herrschte ehrfürchtiges Schweigen. Hoch konzentriert gaben die Mädchen und Jungen alles vor den Augen des großen Vorbilds. Der fand auch immer wieder lobende und aufmunternde Worte: „Und jetzt wiederholen wir das - genauso gut und genauso stark!“

Überhaupt waren die Nachwuchs-Athleten in der Neckarhalle diszipliniert, fokussiert, geradezu versunken. Die Atmosphäre war entsprechend ruhig und gelassen. Und als dann gegen Mittag die Wettkämpfe in den drei Disziplinen Kihon (Vorführen von Grundlagen-Techniken), Kata (stilisierter Kampf ohne Gegner) sowie Kumite (Zweikampf) begannen, war mit Händen zu fassen, was Grundphilosophie des Karate ist: Respekt.

Respekt vor der Aufgabe, dem Gegner, dem Kampfgericht aber auch vor sich selbst. Schon die jüngsten Teilnehmer verstehen, was man in anderen Sportarten auch bei den Erwachsenen oft vergeblich sucht.

Unter den Augen von Bühler, der als Kampfrichter mitwirkte, sahen die Eltern und anderen Zuschauer feinen Sport und hoch engagierte, begeisterungsfähige Sportler.

Bürgermeister Andreas Metz nahm am Ende die Siegerehrung vor und drückte seinen Dank an die veranstaltende Spielvereinigung aus. Nächstes Jahr werde man den Kinder-Karate-Tag aber wieder im März veranstalten, um dann auch wieder so hohe Teilnehmerzahlen zu erreichen wie in den Vorjahren, sagte Vereinsvorsitzende Pinar Karacinar-Gehweiler. sdm

