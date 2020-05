Rezeptbuch geplant

Ausgelöst durch diese Corona-Pandemie startet die Vetter-Stiftung in Kooperation mit den Frauengemeinschaften der katholischen und evangelischen Kirche einen Aufruf. Gesammelt werden sollen typische Ilvesheimer Gerichte und alles, was sonst noch zu einem Rezept in Form von kleinen Geschichten oder Anekdoten gehören kann.

Jeder Beitrag sollte eine DIN A4-Seite nicht überschreiten, wobei auch Zeichnungen auf dem weißen Blatt und natürlich mit Vor- und Zuname hinzugefügt werden können. Mit der Einsendung ist die Autorin oder der Autor mit einer Veröffentlichung einverstanden. Die Beiträge können abgegeben werden bei der evangelischen Kirchengemeinde, Schulstraße 10, bei Anni Wawra, Deidesheimer Straße 32, oder bei der Heinrich-Vetter-Stiftung, Goethestraße 11. Dort können sie in den Briefkasten eingeworfen werden. Auch eine digitale Zusendung ist über a.geiter@heinrich-vetter-stiftung.de möglich. Einsendeschluss ist der 31. Mai. Nach Sichtung der Beiträge werden die Köchinnen und Köche informiert und es könnte dann, je nach Resonanz, ein Ilvesheimer Rezeptheft veröffentlicht werden. hat

