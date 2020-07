Rohre für Glasfaser

In der Ladenburger Straße in Ilvesheim werden derzeit Leerrohre für Glasfaserkabel für schnelles Internet verlegt. Das teilte Bürgermeister Andreas Metz mit. Es handelt sich dabei um die zweite Anbindung der Gemeinde an das sogenannte Backbone-Netz. Die erste liegt unweit der Neckarplatten (wir berichteten). Das Wort „backbone“ kommt aus dem Englischen und kann in etwa mit „Rückgrat“ übersetzt

