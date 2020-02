Roller, Puppen und Mini-Hubschrauber

Es begann alles beim Fischerfest im vergangenen Jahr: Damals ließ der Angelsportverein (ASV) Ilvesheim während des traditionellen Familiennachmittages rund 130 Luftballons steigen. An ihnen hingen sogenannte Starterkarten, die, wenn jemand die Ballons später fand, zurückgeschickt werden konnten. Nun konnte der ASV-Vorsitzende Rolf Sauer die 13 Sieger des traditionellen Ballonflugwettbewerbes begrüßen. Alle Kinder, deren Starterkarte beim ASV eingegangen war, wurden zur Siegerehrung und Preisverteilung im Fischerhäusel eingeladen.

Wie der ASV mitteilte, werden statistisch gesehen etwa zehn bis 15 Prozent der Ballons gefunden. In diesem Jahr lag die Ausbeute laut Vorsitzendem eher im unteren Bereich. 13 Sieger bedeuten bei rund 130 Ballons insgesamt eine Quote von etwa zehn Prozent.

Wie man am Fischerfest-Montag im vergangenen Sommer vor dem Festzelt beobachten konnte, flogen die Ballons in Richtung Osten, also in den hessischen Odenwald. Dort gibt es, wie der Name schon sagt, große Waldgebiete, in denen Menschen nicht so häufig vorbeikommen. Dies könnte laut ASV auch ein Grund gewesen sein, warum nur wenige Ballons gefunden wurden. Umso freundlicher seien die Finder gewesen, die eine Karte an den ASV zurückgeschickt hätten.

Der Weg nach Osten konnte bereits damals klar erkannt werden. Ein erster Ballon wurde bereits auf der „alla-hopp!“-Anlage gefunden. Weitere Orte im Odenwald waren Birkenau, Grasellenbach und Mörlenbach. Manche Ballons schafften es sogar bis an den Main bei Lohr und Grätendorf.

Spitzenwert: 121 Kilometer

Hier landeten die auch die Siegerballons. Der von Julia Baranek schaffte es mit 121 Kilometern am weitesten, Nele Greulichs Ballon schaffte 111 Kilometer und Benjamin Frey erreichte mit seinem Ballon eine Distanz von 99 Kilometern. Klaus Görig und Heidi Klotz vom ASV freuten sich, an die Gewinner wertvolle und altersgerechte Preise übergeben zu können – sie hatten einen Gesamtwert von rund 500 Euro.

Julia, Nele und Charlotte freuten sich über ihre Roller. Joshua kann nun anstelle vom Ballon einen ferngesteuerten Hubschrauberfliegen lassen und Lena konnte ihre Puppenfamilie erweitern. Rolf Sauer verwies zum Schluss noch auf die nächste, dann 51., Ausgabe des Fischerfestes. Es findet von Freitag, 5., bis Montag, 8. Juni, statt. red

