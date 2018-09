Rundfahrten auf dem Planwagen

Der Verein für Vogelfreunde und Vogelschutz 1963 Ilvesheim lädt am Sonntag, 9. September, ab 11 Uhr zum Apfelsaft-Fest auf sein Vereinsgelände Vogelweide ein. Das Programm ist abwechslungsreich. Es wird Apfelsaft hergestellt. Es finden ein Dart-Turnier und ein Malwettbewerb statt. Bei einem Quiz und einer Schätzfrage müssen sich die Besucher anstrengen. Bei Führungen durch die Vogelweide können sich die Gäste das Areal und seine Tierwelt erklären lassen. Ab 12 Uhr stehen Rundfahrten mit einem Planwagen auf dem Programm. Speisen, Getränke, Kaffee, Kuchen, Marmelade, Honig und Kräutersalz werden verkauft.

Die Vogelweide befindet sich zwischen Mehrzweckhalle/Hallenbad Ilvesheim in Richtung Neckardamm Ladenburg auf freiem Gelände. Der Verein weist darauf hin, dass vor dem Gelände keine Parkmöglichkeit besteht. Die Vogelfreunde bitten daher die Besucher, ihre Fahrzeuge auf dem Parkplatz an der Ilvesheimer Neckarhalle/Hallenbad abzustellen. Von dort sind es nur noch wenige Gehminuten zum Veranstaltungsort. Am besten man setzt sich aufs Fahrrad oder geht zu Fuß zum Gelände. neu

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 06.09.2018