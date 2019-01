Sänger für deutsch-französischen Chor gesucht

In diesem Jahr blicken Ilvesheim und Chécy auf eine 25-jährige Partnerschaft zurück. Es war der 15. Januar 1994, als in Ilvesheim die damaligen Bürgermeister Roland Esche und Gérard Lambert die Partnerschaftsurkunde unterzeichneten. Vier Monate später besuchten Ilvesheimer ihre Partner, um am 21. Mai die Liaison auf französischem Boden zu besiegeln. Sowohl am Neckar als auch an der Loire wurde das gefeiert. Ein Fest steht jetzt auch zum 25. Geburtstag an. Vom 30. Mai bis 2. Juni erwarten die Franzosen ihre deutschen Freunde.

Geplant ist schon auf jeden Fall ein gemeinsames Konzert, für das noch Stimmen gesucht werden. Am 1. Juni soll der Chor in der romanischen Kirche von Chécy auftreten. Unter der Leitung von Philippe Gabez werden von Felix Mendelssohn der „Psalm 42“ und die „Cantique de Jean Racine“ von Gabriel Fauré aufgeführt. Dazu begleitet ein symphonisches Orchester den deutsch-französischen Chor, der aus Sängerinnen und Sängern beider Gemeinden gebildet werden soll. Interessierte Sänger sollen unter der Leitung der erfahrenen Chorleiterin Elisabeth Nadler aus Ilvesheim auf dieses Ereignis vorbereitet werden. Dazu sind zehn Proben geplant, die ab dem 16. März überwiegend an Dienstagabenden – von 19.30 bis 21 Uhr – sowie an einigen Samstagvormittagen stattfinden.

Musik verbindet

Der Projektchor indessen kann nur zustande kommen, wenn sich mindestens drei Sänger pro Stimme anmelden. Chorleiterin Elisabeth Nadler hofft deshalb, dass die nötige Anzahl von Chormitgliedern verbindliches Interesse zeigen. Bürgermeister Andreas Metz hegt die Hoffnung, dass sich einige Gemeinderäte zum Singen anmelden. Denn er weiß, dass etliche Räte Chören in der Kommune angehören. Das Ortsoberhaupt findet die Aktion toll, „weil Musik auch ohne Worte verbindet“. Das sei eine gute Idee, die Jubiläumsfeierlichkeiten zu bereichern, so das Ortsoberhaupt.

Mit und ohne Sänger bewegt sich am 30. Mai ein Bus in Richtung Frankreich, um vier Tage an der Loire zu feiern. Die Gemeindeverwaltung organisiert die Fahrt. 636 Kilometer misst die Distanz vom Neckar bis zur Loire. Diese Angabe steht auf dem Stein, der vor dem Ilvesheimer Rathaus platziert ist. In Chécy ist die Unterbringung in Familien oder auf eigene Kosten in einem Hotel möglich.

Interessierte Sängerinnen und Sänger können sich bei Elisabeth Nadler anmelden, unter der Telefonnummer 0621/3 24 86 59 oder unter Elisabeth.Nadler@gmx.de mit dem Betreff „Projektchor Chécy“. Ilvesheimer Sänger sind gefordert.

