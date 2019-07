Sänger laden zum Scheunenfest

Der MGV Germania Ilvesheim öffnet am Wochenende wieder die Bertholdsche Scheuer, um Gäste beim mittlerweile 44. Scheunenfest zu begrüßen. Auftakt in der Hauptstraße 22 ist am Freitag, 26. Juli, um 18 Uhr.

Am Samstag wird von 18 bis 24 Uhr und am Sonntag von 11 bis 16 Uhr gefeiert. Die Sänger tischen wieder verschiedene Spezialitäten auf. Am Freitag wird traditionell gegrillt, am Samstag bieten die Germanisten spanische Kost, wie Calamares, Tortilla oder Salchicha, an. Am Sonntag können Schnitzel oder Lende bestellt werden.

Im Anschluss daran lockt das Kuchenbüffet. Von 11 bis 14 Uhr öffnet der MGV Germania an diesem Tag eine Bastel- und Mitmachecke für Kinder. An der Bar werden Cocktails, Bowle oder Longdrinks verkauft. neu

