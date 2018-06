Sauer „zeltet“ seit 1970 auf dem Festplatz

Anzeige

„Es läuft sehr gut“, sagt Sascha Kunke strahlend. Der Monsheimer und sein Sohn Christopher betreiben inzwischen die 121 Jahre alte Schiffschaukel auf dem Ilvesheimer Festplatz am Freibad. Dort dauert das 49. Fischerfest mit weiteren Angeboten noch bis heute Abend an. Gerade genießt der fünfjährige Yannic mit seinem Vater Andreas Weser den Himmel über der Insel in der nostalgischen Attraktion, die schon bei den frühesten Fischerfesten ab 1970 zum Höhenflug einlud. „Es ist super, wie immer“, sagt der Seckenheimer.

Tradition und Fortschritt vereint

Als Chef des gastgebenden Angelsportvereins (ASV) von 1928 strahlt auch Rolf Sauer. Der 63-jährige Gemeinderat war mit 14 schon bei der Premiere aktiv dabei und übernahm fünf Jahre später die Regie. Seitdem geht er jedes Jahr eine Woche lang auf dem Festplatz „zelten“, wie er sagt. „Wir versuchen immer, Traditionelles wie die Schiffschaukel am Biergarten und die Blaskapelle am Sonntag mit Fortschrittlichem zu verbinden“, erklärt Sauer das Erfolgsrezept. Das Fortschrittliche bezieht er darauf, „dass es uns gelingt freitags und samstags auch Party für junge Leute zu machen“. Erneut hätten schon am ersten Abend rund 300 friedlich Feiernde auf den Tischen gestanden. Dafür zeichnete erneut die Coverband Groovemonkeys um den Mannheimer Schlagzeuger Torsten Gärtner verantwortlich, der seit 24 Jahren mit seinen jeweiligen Formationen im Zelt den Ton angibt.

Beim Fassbieranstich von Bürgermeister-Stellvertreter Günter Tschitschke habe der „erste Schlag gleich gepasst“. Bislang sei alles „sehr gut“ verlaufen. „20 Dabbschädel gibt es immer“, sagt Sauer gelassen. Beschädigungen habe es keine gegeben. Hinterlassenschaften in der benachbarten „Alla Hopp“-Anlage hätten Gemeindebauhof und Angler morgens gleich weggeräumt. Überhaupt ist „Zusammenhalt“ das große Thema bei diesem Fischerfest.