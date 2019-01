Sauerzapf lässt auch die Spendenaffäre nicht aus

Es war eine familiäre Runde, die sich am Samstag beim Neujahrsempfang der CDU Ilvesheim im Bürgerhaus „Hirsch“ zusammenfand, um langjährige Mitglieder in der Partei zu ehren. Auch Bürgermeister Andreas Metz stattete der Veranstaltung einen Besuch ab. Georg Sommer, Vorsitzender des CDU-Gemeindeverbands, eröffnete den Empfang mit einem umfangreichen Rückblick auf 2018, ein „Jahr mit Höhen und Tiefen“. Dabei berichtete er nicht nur von globalen und deutschlandweiten Geschehnissen, wie zum Beispiel über die Kontroversen um US-Präsident Donald Trump, die Geschehnisse in Chemnitz und die Wahl von Annegret Kramp-Karrenbauer zur neuen CDU-Chefin. Vielmehr schloss Sommer seinen Beitrag mit einem Blick auf die Aktivitäten der CDU Ilvesheim im vergangenen Jahr, die mit einem Rückblick in Bildern erneut aufgegriffen wurde.

Bruno Sauerzapf, Vorsitzender der CDU-Kreistagsfraktion, bot einen mit Anekdoten gespickten Rundumschlag über die CDU von „gestern, heute und morgen“. Dabei schreckte er auch vor heiklen Themen nicht zurück. Über den ersten Bundeskanzler Konrad Adenauer und den Vater der sozialen Marktwirtschaft, Ludwig Erhard, gelangte Sauerzapf zum versuchten Misstrauensvotum gegen Willi Brandt.

Auch die Geschichte von Helmut Kohl, der den Plan zur Wiedervereinigung in den eigenen vier Wänden von seiner Frau niederschreiben ließ, und die „dunkle Stunde“ der Spendenaffäre ließ Sauerzapf nicht aus. Sauerzapf blickte auch auf den aktuellen Wechsel an der CDU-Spitze und die Flüchtlingspolitik. Sein Fazit: Die CDU habe die Geschichte der Bundesrepublik maßgeblich geprägt. Darauf könne man stolz sein, führte der Sprecher aus.

Vor den Ehrungen hatte Bundestagsabgeordneter Karl A. Lamers das Wort. Er sprach drei Punkte an. Zuerst richtete er den Fokus auf das Jahr 2019 und sprach sich für „Mut, Selbstbewusstsein und Bereitschaft, Probleme zu meistern“ aus. Daraufhin plädierte er im Hinblick auf die formellen Streifragen in Partei und Regierung, dass die Zeit der Selbstumkreisung nun vorbei sein müsse und die Partei sich den Fragen der Bürger zuwenden solle. In seinem letzten Punkt sprach er sich in diesen „turbulenten Zeiten“ im Angesicht von „Kräften, die die EU von außen und von innen heraus zu zerstören suchen“, für mehr Zusammenhalt und eine Rückbesinnung auf die wichtigen Fragen in der Europäischen Union aus.

Stimme im Kreistag

Katharina Kohlbrenner, Fraktionsvorsitzende im Gemeinderat, bedankte sich in ihrem Schlusswort bei Sauerzapf und Lamers für ihre Beiträge sowie beim Organisationsteam unter der Leitung von Sandra Bühler und dem Querflötenduett Marlene Edler und Charlotte Bühler, die mit Stücken von François Devienne für einen festlichen Rahmen sorgten. Sie wünschte sich für 2019 neben einer erfolgreichen Wahl auch Ilvesheimer Präsenz im Kreistag. Sie hofft zudem auf eine zukunftsweisende Lösung bei der Streitfrage um das Kombibad und dessen Finanzierung und mehr Jugendbeteiligung. Die Gäste ließen den Abend bei Häppchen und Sekt ausklingen. kum

