Schaufenster des Bürgersinns

Als Jugendlicher trat er in die Junge Union ein, ist nach wie vor aktiv in der CDU Ilvesheim, dem Gemeinderat gehörte er 18 Jahre an und war von 2004 bis 2009 erster stellvertretender Bürgermeister. „Eric Henn zeigte bereits in jungen Jahren ehrenamtliches Engagement“, so das Inseloberhaupt. Weiterhin war er Gründungsmitglied vom PIC und dort mehrere Jahre im Vorstand.

Für Kurzweil am Ehrungsabend sorgte Bürgermeister Metz, der die Geehrten auf der Bühne durch Antworten auf Fragen selbst zu Wort kommen ließ. So erfuhren die Gäste von Eric Henn, wie sich seine ehrenamtliche Tätigkeit bei der Freiwilligen Feuerwehr mit seinem Beruf als Arzt in der Praxis vereinbaren lässt.

Henn dankte für die Ehrung und ließ wissen: „Der Ehrungsabend ist eine tolle Sache, denn damit gibt die Gemeinde etwas zurück.“

Die zweithöchste Auszeichnung des Abends, die „Bürgerurkunde mit Anstecknadel“, wurde an Heiderose Erny-Klotz verliehen, die sich in besonderem Maße um die Gemeinde verdient gemacht hat. Sie wurde vom Angelsportverein (ASV) 1928 vorgeschlagen. Seit 25 Jahren ist sie dort aktives und emsiges Vorstandsmitglied, unter anderem bei den Veranstaltungen des Vereins.

Heiderose Erny-Klotz engagiert sich außerdem bei der Caritasgruppe der Gemeinde. So hat sie die Ilvesheimer Kleidersammlung für die Kleiderkammer der Caritas ins Leben gerufen, ist Helferin bei der Obdachlosenarbeit der Caritas.

Musikalisch eingeleitet wurde der Ehrungsabend von den Geschwistern Fiona (Klavier) und Tabea (Cello) Regending mit einer Sonate von Bernhard Romberg. Im weiteren Verlauf des Abends spielte Flavio Hübner am Klavier unter anderem. das „Farbenspiel des Winds“.

In seiner Ansprache informierte das Gemeindeoberhaupt über die Ehrungsrichtlinien. Gewürdigt werden sowohl herausragendes ehrenamtliches Engagement als auch sportliche und kulturelle Leistungen. „Das Ehrenamt ist eine wichtige Stütze der Gesellschaft“, betonte der Bürgermeister. Denn viele Veranstaltungen – Metz erinnerte an das Ortsjubiläum – seien ohne die „Ehrenamtler“ gar nicht möglich.

Metz drückte die Hoffnung aus, dass die genannten Beispiele des Abends weitere Mitbürger anregen, sich ehrenamtlich zu engagieren.

