Scheunenfest der Sänger

Anzeige

Cocktails, Leckereien vom Grill und Gesangseinlagen erwarten die Besucher des 43. Ilvesheimer Scheunenfest. Dazu lädt der MGV Germania von Freitag, 27. Juli, bis Sonntag, 29. Juli, in die Hauptstraße 22 in Ilvesheim ein. Freitags erwarten Besucher neben kühlen Getränken von 18 bis 24 Uhr auch Traditionelles vom Grill. Im gleichen Zeitraum findet das Fest am Samstag unter dem Motto „Mal roh, mal gegart: Salat!“ statt. Zwischen 11 und 16 Uhr können Besucher das Fest sonntags ausklingen lassen. Ab 11.30 Uhr gibt es Schweineschnitzel und Rinderbraten, sowie anschließend Kaffee und Kuchen.

Wer Interesse am Singen zeigt, ist dazu eingeladen, bei den Proben des Chores teilzunehmen. Diese finden jeden Donnerstag in der Hauptstraße 5 statt. Um 19 Uhr probt der gemischte Chor, anschließend ab 20.15 Uhr der Männerchor. Die ersten Proben nach der Sommerpause finden ab Donnerstag, 6. September, statt. sza