Schmissiger Auftakt mit Guggemusik

Anzeige

Die Kerwe in Ilvesheim findet einmal mehr in der Schlossstraße statt. Nachdem die Gemeinde den Festplatz in der Nachbarschaft von Freibad und alla hopp!-Anlage ertüchtigt hat, gab es Überlegungen die Kirchweih hier zu feiern. Eine Mehrheit für die Verlegung indessen gab es nicht. Im Gegenteil, die Vereine und Schausteller, die die Kerwe tragen, sprachen sich eindeutig für die Beibehaltung der Feiermeile in der Schlossstraße aus. So kreisen also von Freitag bis Montag, 24. bis 27. August, wieder in der Ortsmitte die Schoppen. Und nicht nur die. Ein Karussell dreht sich und auch Autoskooter fahren im Kreis. Daneben bieten die Schausteller weitere Vergnügungen und Süßwaren an. Die Vereine füllen die Gläser und die Mägen und laden zur Party mit DJs ein.

Am Freitag, 24. August, wird bei der Eröffnung auf dem Chécy-Platz das erste Fassbier angestochen. Der Karnevalverein Insulana Ilvesheim (KVI) bringt die Kerwegretel in Position und die Newwlfezza ihre Instrumente. Mit den schmissigen Tönen der Mannheimer Guggemusiker wird die viertägige Feier offiziell eröffnet. Die Vereine erwarten ab dann an den gewohnten Standorten die Gäste. Der Miniaturgolfclub bietet auf dem Parkplatz gegenüber der „Rose“ wieder Hamburger an. Die Freiwillige Feuerwehr macht mit Kölsch und DJ Bentzinger erneut Party auf dem Chécy-Platz.

Feuerwerk zum Abschluss

Die Spielvereinigung mixt auf dem Parkplatz der Schloss-Apotheke angesagte Getränke und lässt wieder DJ Oehli Platten auflegen. Der MGV Aurelia bittet zu Fassbier, aber auch zu Kaffee und Kuchen. Zwischen den Sportlern und den Sängern dampft vor der Sparkasse Rhein Neckar Nord die Küche des Partyservices „Unsere Küche“ aus Ladenburg. Auf dem Parkplatz neben der Postagentur lädt der Karnevalverein Insulana zu Speis und Trank ins Festzelt ein.