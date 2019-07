Schulhof wird teurer

In den Sommerferien (29. Juli bis 10. September) soll das Außengelände der Friedrich-Ebert-Schule Ilvesheim umgestaltet werden. Voraussetzung hierfür ist die Vergabe von Arbeiten, die laut einer aktuellen Berechnung 53 000 Euro teurer kommen als geplant. Der Technische Ausschusses (TA) tagt am heutigen Mittwoch, 10. Juli, ab 19 Uhr im Rathaus. Für die Arbeiten haben zwei Firmen ein Angebot abgegeben. Die günstigste Offerte kommt von der Ilvesheimer Firma Fülbier, Landschafts- und Gartenpflege. Der Angebotspreis liegt bei 271 759 Euro. Der Gemeinderat hat in seiner November-Sitzung 2018 einer Umsetzung in Modulen zugestimmt. Um die Arbeiten in den Ferien starten zu können, hat der Rat in seiner Sitzung vom 27. Juni dem TA die Auftragsvergabe übertragen.

Im aktuellen Haushalt sind für die Maßnahme 210 000 Euro zuzüglich einer Spende in Höhe von 8000 Euro vom Förderverein sowie 22 000 Euro für Honorare eingestellt. Für die Umsetzung der restlichen Module wurden für die Jahre 2023 und folgende weitere 130 000 Euro veranschlagt. Zum Zeitpunkt der Haushaltsmittelanmeldung lag noch keine genaue Kalkulation für das Projekt vor, schreibt die Verwaltung. Nun geht sie erst einmal von überplanmäßigen Kosten in Höhe von rund 53 000 Euro aus. Trotzdem empfiehlt die Verwaltung die Vergabe der Arbeiten.

Dem TA liegen ferner Bauanträge auf dem Tisch. In der Wormser Straße 3 ist nach Abbruch des bestehenden Gebäudes der Neubau einer Doppelhaushälfte geplant. In der Erbacher Straße 11 und 13 beabsichtigt ein Antragsteller den Neubau von zwei Mehrfamilienhäusern (jeweils vier Wohneinheiten). neu

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 10.07.2019