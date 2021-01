Seckenheim: 17 Stationen führen Kinder durch den Trimm-Dich-Pfad

Hüpfen, rennen oder watscheln - wer den neuen Parcours des Kinderladens Seebärchen in Seckenheim abläuft, muss sich ganz unterschiedlichen Herausforderungen stellen. Seit Ende vergangener Woche hängen die verschiedenen Zettel an Bäumen, Laternenpfählen oder Bänken entlang der Umgehungsstraße. Insgesamt 17 Stationen hat sich die Erzieherin Corinna Hinkeldey ausgedacht. An jeder einzelnen muss

...