Selbstbewusstsein lernen

Ob im Beruf oder im privaten Umfeld: Menschen mit Selbstbewusstsein und positiver Ausstrahlung werden anders wahrgenommen, sie wirken kompetent und souverän. Wer dieses Selbstvertrauen aber nicht von Natur aus hat, bekommt im Seminar von Anja Rödel Tipps, wie man das Selbstbewusstsein steigern kann. Der Kurs am Samstag, 15. Februar, beginnt um 13 Uhr und dauert etwa vier Stunden. Der Veranstaltungsort liegt in der Wachenheimer Straße 1 in Ilvesheim. Die Kosten betragen 49 Euro pro Person, die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Verbindliche Anmeldungen sind unter 0162/788 87 72 oder kontakt@selbst-bewusst-essen.de möglich. tge

