Sich trauen in der guten Stube

In Ilvesheim traut man sich – inzwischen nicht mehr nur im Rathaus. Brautpaare können den schönsten Tag in ihrem Leben nun auch in Ilvesheims guter Stube, dem Bürgerhaus „Hirsch“ beginnen. Wurde das Standesamt früher meist nur von dem Brautpaar mit den nächsten Angehörigen aufgesucht, hat sich dieser Brauch im Laufe der Zeit deutlich gewandelt, zumal vielmals keine kirchliche Trauung mehr stattfindet. Oft ist inzwischen die ganze Hochzeitsgesellschaft bei der standesamtlichen Trauung mit von der Partie und da fehlte es im Trauzimmer der Gemeinde schlicht an Platz.

Mit der Widmung des Bürgersaals im „Hirsch“ zum Trauzimmer finden nun bis zu circa 60 Personen bei der Zeremonie bequem Platz. Ein weiteres Highlight ist hier die Möglichkeit, bei gutem Wetter die Trauung auch in der romantischen Kulisse der alten Sandsteinmauern im Hof stattfinden zu lassen. Zudem bietet das Bürgerhaus die Möglichkeit, die Feier gleich in denselben Räumlichkeiten zu begehen.

Ob nun der Sektempfang im Hof, die Feier der Hochzeit im Saal, hier stehen verschiedene Optionen zur Verfügung. Die Nutzungskosten für die Zeremonie betragen 250 Euro, für die weitere Saalmiete zur Feier und Küchennutzung entstehen zusätzliche Kosten. Neben dieser altwürdigen neuen Location finden auch weiterhin Eheschließungen im Trauzimmer des Rathauses statt. Hierbei sollte die Personenzahl die 20 nicht überschreiten. Unter der Federführung der neuen Standesbeamtin von Ilvesheim, Silke Neumann und in Absprache mit Bürgermeister Andreas Metz, hat sich das etwas in die Jahre gekommene Trauzimmer zu einem Raum mit eleganter Wohlfühlatmosphäre gemausert. So erwartet das jeweils glückliche Paar neben stilsicherem Ambiente auch immer ein persönliches Willkommensschild und Stammbücher in verschiedenster Optik können ausgewählt werden. Die standesamtliche Arbeit beinhaltet allerdings deutlich mehr als nur den schönen Akt der Trauungen, sie umfasst die Beurkundung aller Personenstandsfälle, so zum Beispiel Sterbefälle, Hausgeburten, Namensänderungen, Kirchenaustritte, Vaterschaftsanerkennungen und vieles mehr.