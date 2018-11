Singen in der Finsternis

Ein Konzert ist normalerweise ein Genuss für Ohren und Augen. Das gilt nicht für „Kultur im Dunkeln“, wo die Besucher ausschließlich auf ihre restlichen Sinne angewiesen sind – ein Umstand, der für die Schüler der Ilvesheimer Blindenschule Alltag darstellt. Das war auch der Grund dafür, dass sie mit einer beeindruckenden Souveränität die Gäste zu ihren Plätzen geleiteten. Der Leiter von „Kultur im Dunkeln“, Gunter Bratzel, begrüßte die Gäste, bedankte sich bei den Helfern und freute sich mit der Folk-Band: „Die Künstler sind da und haben mittlerweile auch ihre Instrumente gefunden, das ist tröstlich“, womit er die Lacher auf seiner Seite hatte.

Broom Bezzums, dahinter stehen Mark Bloomer und Andrew Cadie. Die beiden spielen sei über zwölf Jahren zusammen, ihr Repertoire reicht von zeitgenössischer Folk-Musik über Gospel zu keltischen Tanzstücken, den sogenannten Reels. Bloomers samtige, leicht rauchige Stimme bildete eine perfekte Einheit mit der klaren Stimme von Andrew Cadie. Dazu setzten sie mit der Geige, der Gitarre oder Mandola gekonnte Akzente.

Mal überwogen die Stimmen, die die beiden so facettenreich einsetzten, dass der Eindruck eines Chores entstand und mal die Instrumente, denen sie sowohl rockige als auch balladenmäßige, sanfte Töne entlockten. Zwischen den Stücken mussten die Musiker immer wieder ihre Instrumente wechseln. Das war in der totalen Dunkelheit nicht unbedingt einfach; die kurzen Pausen überbrückten die Künstler mit kleinen Geschichten und Anekdoten: „Wir haben zwar geübt, im Dunkeln zu spielen, aber die Instrumente zu wechseln, haben wir wohl etwas vernachlässigt.“

Das Publikum war jedenfalls begeistert und kam so noch das ein oder andere Mal in den Genuss des britischen Humors. „Hat irgendjemand mein Plektrum gesehen“ witzelte Bloomer, bevor er zu seiner Gitarre griff. Neben Interpretationen anderer Lieder spielte das Duo auch selbst komponierte Stücke.

„Schön, euch zu sehen“

Cadie stellte das Lied „Man gave names to all the animals“ von Bob Dylan vor und erzählte, dass Dylan dieses Lied schrieb, als er ein freiwilliges Jahr in einem Kindergarten auf Jamaica machte: „Ich bin mir nicht sicher, ob das stimmt, jedenfalls hört es sich so an. Und für so etwas erhält man den Nobelpreis für Literatur.“ Dafür erhielt er spontanen Applaus. Die Musiker sangen den Refrain vor und forderten das Publikum auf, mitzusingen.

In kürzester Zeit hatte sich der dunkle Salon in einen vielstimmigen Chor verwandelt. Es folgte das Stück „Disco wheels“, ein Lied zu dem eigentlich Riverdance getanzt werden soll. Da das aufgrund der Lichtverhältnisse nicht ging, waren die Zuhörer aufgefordert zu klatschen, schnipsen oder zu trampeln. Da polterte im Eifer des Gefechts auch mal eine Flasche um. Broom Bezzums wurden am Ende nicht ohne Zugabe entlassen; sie bedankten sich humorvoll mit den Worten: „Es war schön, euch zu sehen.“ ewi

